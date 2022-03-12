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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: روسيا تنوي معاملة المقاتلين الأجانب في أوكرانيا كالمرتزقة

واشنطن توجه تحذيرا
واشنطن توجه تحذيرا للأمريكيين الذين يقاتلون في أوكرانيا

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن "الأمريكيين الذين يقاتلون في أوكرانيا، يواجهون "مخاطر كبيرة"، ومن أن روسيا تنوي معاملة المقاتلين الأجانب في أوكرانيا على أنهم مرتزقة".

وفي تصريحات صحفية، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على التقارير التي تفيد بأن السفارة الأوكرانية في واشنطن تساعد الأمريكيين الذين يريدون الذهاب والقتال ضد روسيا، قال موضحا في مطلع إجابته عن سؤال بذلك الخصوص: "حسنا، لم نغير نصيحتنا..كانت نصيحتنا بشأن ذلك واضحة منذ أن بدأنا الحديث عن هذا الأمر لأول مرة".

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وأضاف برايس: "صحيح أن الأوكرانيين أظهروا شجاعتهم في المواجهة، وهم يطالبون بكل مورد وكل وسيلة لديهم للدفاع عن أنفسهم..وبالطبع، تقف الولايات المتحدة معهم في توفير مساعدتنا الأمنية.. في شكل إمداداتنا الإنسانية.. في شكل دعمنا الأوسع، ونحن نشيد، ونستلهم من شجاعتهم.. في الوقت نفسه، تظل إرشاداتنا كما هي، ولا تزال إرشادات السفر الخاصة بنا قائمة.. يجب على مواطني الولايات المتحدة عدم السفر إلى أوكرانيا.. يجب على أولئك الموجودين في أوكرانيا المغادرة على الفور، إذا كان ذلك آمنا بالنسبة لهم، وذلك باستخدام الخيارات التجارية أو غيرها من الخيارات المتاحة للقطاع الخاص في وسائل النقل البري الآن".

وأكمل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "الأهم من ذلك أن مواطني الولايات المتحدة الذين يسافرون إلى أوكرانيا، خاصة بغرض المشاركة في القتال هناك، يواجهون مخاطر كبيرة، بما في ذلك الخطر الحقيقي للغاية المتمثل في الأسر أو الموت..الولايات المتحدة، كما تعلمون، غير قادرة على تقديم المساعدة لإجلاء المواطنين الأمريكيين من أوكرانيا، بما في ذلك الأمريكيون الذين قد يقررون السفر إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب الجارية..بالإضافة إلى تلك المخاطر الأخرى على السلامة الشخصية - وهذه نقطة نريد التأكيد عليها - يجب على المواطنين الأمريكيين أن يكونوا على دراية بأن روسيا صرحت بأنها تنوي معاملة المقاتلين الأجانب في أوكرانيا على أنهم "مرتزقة"..بدلا من اعتبارهم مقاتلين قانونيين أو أسرى الحرب..بينما نتوقع من روسيا أن تحترم جميع التزاماتها بموجب قانون الحر ، في ضوء هذا البيان المقلق للغاية ، فإن المواطنين الأمريكيين المحتجزين من قبل السلطات الروسية في أوكرانيا، قد يتعرضون لمحاولات محتملة للملاحقة الجنائية وقد يتعرضون لخطر متزايد بسبب سوء المعاملة..نظرا لالتزامنا تجاه الشعب الأمريكي بالتحدث بوضوح عما نعرفه، أردنا إيصال ذلك بعبارات لا لبس فيها".

وأكمل: "لذلك، بينما نواصل حث مواطني الولايات المتحدة على عدم السفر إلى أوكرانيا من أجل سلامتهم، بغض النظر عن الغرض الأساسي، فإننا نواصل تشجيعهم على تحويل طاقاتهم نحو أنشطة آمنة وبناءة أو تطوعية أو أنشطة المجتمع المدني".

أمريكا واشنطن أوكرانيا روسيا بوتين

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