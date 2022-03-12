عميد "الحاسبات والذكاء الاصطناعي": نهتم بالطلاب الموهوبين لتنمية مهاراتهم

كشف الدكتور رضا الخريبى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة، عن كيفية الاهتمام بالطلاب الموهوبين وكيف تقوم الكلية بتنمية مهارتهم.

وقال الدكتور رضا الخريبى في تصريح لـ"صدى البلد"، إن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تقدم عددا كبيرا من الأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات، كما تقوم بالمشاركة فى عدد من المسابقات الدولية ويحصل فرق الجامعة المشاركة على مراكز متقدمة.

وأضاف “الخريبى” أن الكلية أيضا تهتم بالنشاط الثقافى والفنى، ونشارك فى المهرجان المسرحى الذى تنظمة جامعة القاهرة، مؤكدا أن كل طالب لديه موهبه تسعى الكلية إلى دعمه بكاف الطرق .

التعليم المدمج بجامعة القاهرة

على جانب آخر، أنهت جامعة القاهرة امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2022 التي بدأت السبت 6 فبراير واستمرت حتى 22 فبراير، وأداها 30 ألفًا و763طالبًا وطالبة بنظامي التعليم المدمج والمفتوح، بالمقر الرئيسي بالجامعة وجامعات الأقاليم وهي: (المنصورة، والأسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والبحر الأحمر، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وبورسعيد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.



‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.