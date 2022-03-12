لمواجهة جشع التجار.. الزراعة: البلح بـ8 جنيهات والدواجن بـ45 واللحوم بـ 65|فيديو

تستعد وزارة الزراعة كغيرها من الوزارات لشهر رمضان من خلال توفير السلع بـأسعار مخفضة للمواطنين ، وذلك من خلال 400 منفذ على مستوى الجمهورية ، وذلك بالإضافة للمنافذ المتحركة التى تجوب المحافظات والمناطق النائية .



وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، ومسئولي الجهات الإنتاجية ومنافذ البيع بالوزارة، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.





وفى هذا الصدد ، أكدت المهندسة منال إبراهيم المشرف على منافذ وزارة الزراعة ، أن الوزارة طرحت السلع بأسعار تنافسية لمواجهة جشع التجار بالأسواق بتحفيضات من 20 لـ 30 % .

وقالت المهندسة منال إبراهيم المشرف على منافذ وزارة الزراعة ، إن هناك توجيهات من وزير الزراعة السيد القصير بتوفير جميع أنواع السلع أمام المواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم .



أسعار ياميش رمضان 2022

وأوضحت إبراهيم" خلال حوار لـ "صدى البلد" أن أسعار منافذ وزارة الزراعة مخفضة فى ظل الارتفاع الذى تشهده الأسواق ، وتصل نسبة الانخفاض من 25 ل 30 % على بعض المنتجات ، أما بالنسبة لياميش رمضان وعسل النحل والمربي تصل نسبة الانخفاض إلي 50 % .

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وأضافت "المشرف على منافذ وزارة الزراعة" أن سعر قمر الدين يبدأ سعر اللفة من 15 جنيها ليصل إلي 40 جنيها ، وأسعار البلح تبدأ من 8 جنيها لتصل إلي 40 جنيها للكيلو ، أما الزبيب المصري ب 45 جنيها ، والزبيب الإيراني ب 60 جنيها .

وأوضحت "المشرف على منافذ وزارة الزراعة" أن جوز الهند ب 60 جنيها ، والتمر هندى ب 10 جنيها ، وكيلو الخروب ب 40 جنيها ،والعرقسوس ب 40 جنيها ، أما القراصيا والمشمشية يصل سعرهم إلي 70 جنيها.



جودة مرتفعة لمنتجات الوزارة

ولفتت إلي أن المنتجات بمنافذ وزارة الزراعة لها جودة مرتفعة لإنه يتم فحصها بمراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة ، مؤكدة أن المنافذ موفرة جميع أنواع السلع التى يحتاجها المواطنون فى منازلهم .

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وأشارت "المشرف على منافذ وزارة الزراعة" إلي أن كيلو اللحوم يبدأ من المجمدة 65 جنيها ليصل إلي 110 جنيها للحوم البلدى والتى تصل ببعض المتاجر الأخري إلي 120 جنيها ، كذلك توفر المنافذ الكبدة ، والسجق ،والبرجر .

أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة

وأضافت أنه يتم طرح الدواجن فى المنافذ بأسعار تصل إلي 45 جنيها للكيلو ، وكيلو البانية وصل سعره إلي 75 جنيها فى حين أنه يباع فى المتاجر ب 90 جنيها ، والكبد والقوانص ب 40 جنيها ، وكذلك الشيش طاووق ب 70 جنيها .

وناشدت جميع المواطنين، بعدم التخزين لأن السلع متوفرة بالمنافذ ، والمخزون الاستراتيجى يكفى لمدة 9 أشهر قادمة .