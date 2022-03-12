التشيكية ناتالي كوسيندوفا تحقق لقب ملكة جمال العالم توب موديلز  لعام 2022 بالغردقة

حققت التشيكية ناتالي كوسيندوفا مسابقة ملكة جمال العالم التوب موديلز 2022 بالغردقة والتى أقيمت على مدار أسبوعين بمشاركة 50 فتاة يمثلون 50 دولة كما حصلت نيكول زامبرانو من الاكوادور على لقب الوصيفة الأولى و ديانا كارديناس على لقب الوصيفة الثانية.

حيث أقيم حفل الختام بأحد منتجعات البحر الأحمر وتضمن عدة فقرات فنية وعروض أزياء بمشاركة المتسابقات .

حيث انطلقت ، منافسات «توب موديلز»، وسط إجراءات وقائية احترازية من فيروس كورونا.

وتتنافس في المسابقة 50 عارضة أزياء من مختلف القارات، لمدة 12 يوما، داخل منطقة القرى السياحية بالغردقة.

وتتكون لجنة المحكمين من عارضات أزياء شهيرات وصحفيين وإعلاميين ومتخصصين وملكات جمال من عدد من الدول.

وأكدت حبيبة الشاعر، مسئولة التنظيم للمسابقة، أن التصفيات النهائية لاختيار أفضل «توب موديلز» في المسابقة تشمل القيام بأنشطة ثقافية ورياضية، وعروض أزياء مختلفة بينها ملابس البحر والسهرة والملابس الوطنية لكل دولة وقياسات الوزن والطول، والتفاعل مع باقى المشاركات، ورد الفعل في المواقف المختلفة، وإجادة اللغات.

ومن المقرر وضع صور الفائزة بلقب «توب موديلز» على أغلفة عدد من المجلات والتسويق لعدة منتجات وماركات عالمية للملابس والإكسسوارات.

وأوضحت الشاعر، أن هذه النوعية من المهرجانات تهدف إلى تنشيط السياحة في المدن التي تقام بها، وهي دعاية مباشرة للسياحة في البحر الأحمر دون أي تكاليف مالية، لوجود عدة قنوات تليفزيونية ومجلات متخصصة وصحفيين يغطون هذه المسابقات والمهرجانات ويتم وضع المعالم السياحية لهذه المدن التي استضافت الحدث على أغلفة المجلات المتخصصة.

ومن المقرر تنظيم جولات سياحية للمشاركة لزيارة المناطق الأثرية بالأقصر والقيام برحلات بحرية سفاري صحراوية والقيام بجولة في عدد من المنتجعات السياحية بالغردقة ويقام حفل ختام المسابقة بمنطقة العين السخنة فى الحادى عشر من مارس الجارى.