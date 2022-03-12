بزعم توظيفها فى المخبوزات .. نصاب يستولى على أموال مواطنين بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ( أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منه بدعوى إستثمارها وتوظيفها مقابل أرباح متفق عليها والنصب عليه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (المشكو فى حقه - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المخبوزات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ حيث توقف بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بها وإستولى على كامل المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.