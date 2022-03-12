لو كبير كنت خطبتك.. من هو نور النبوي الذي خطف قلب روبي؟

تصدر الفنان الشاب نور خالد النبوي، التريند، بعد أن نشر مقطع فيديو قصير له يعبر خلاله عن إعجابه بفتاة، ويشبهها بالفنانة روبي.

قامت الفنانة روبي بمشاركة الفيديو وعلقت عليه قائلة: « والله يا نور أنت لو كبير شوية كنت جيت أنا خطبتك».

« حاجة كدة شبه روبي»

شارك الفنان الشاب نور النبوي، مقطع فيديو قصير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات « انستجرام»، من دوره في مسلسل «نقل عام» المقرر عرضه في رمضان 2022.

ظهر نور النبوي في الفيديو وهو يتحدث مع أخته في سياق أحداث المسلسل، عن فتاة معجب بها ويريد الزواج منها، وعندما سألته أخته عن شكلها رد قائلاً: « حلوة دي قمر قمر، حاجة كدة شبه روبي».

رد فعل روبي على الفيديو

أعادت الفنانة روبي نشر مقطع الفيديو الذي نشره نور النبوي، بر خاصية الـ «ستوري» من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام» موجهة رسالة لـ نور قائلة: « والله يا نور أنت لو كبير شوية كنت جيت أنا خطبتك».

نور النبوي

دخول نور النبوي عالم الفن

على عكس ما يتوقع الكثير بأن الفنان خالد النبوي من توسط لأبنه نور لدخول مجال الفن والتمثيل، فإن خالد النبوي كان يرفض دخول أبنه المجال خوفًا عليه من متاعب المهنة، إلا أن الأبن كان يحب التمثيل منذ كان عمره 5 سنوات، ودرس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب تلقيه العديد من الكورسات.

رُفض الفنان الشاب نور النبوي في كثير من الأعمال الفنية في بداية مسيرته الفنية، إلى أن جاءت فرصة مشاركته في مسلسل «الاختيار»، الذي حقق له شهره كبيرة، دون مساعدة من والده.

مسلسل «نقل عام»

تدور أحداث مسلسل «نقل عام» المقرر عرضه في شهر رمضان 2022، في إطار اجتماعي من خلال 30 حلقة، يتم خلالهم مناقشة العديد من القضايا الهامة، منها الانفجار السكاني، والسوشيال ميديا ومدة خطورة استخدامه بطريقة سلبية، وتجارة الأعضاء والثأر.

تدور أحداث مسلسل « نقل عام» حول موظف بهيئة النقل العام يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال فترة عمله رحلة كبيرة من الكفاح، من خلال عمله كسائق أتوبيس، ونجح في تربية أبنائه وتدور الاحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

مسلسل « نقل عام» من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، وميرهان حسين، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، وإيمان أيوب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، وهايدي رفعت، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب، ومحمد الصاوي، ونخبة من الفنانين.