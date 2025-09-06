خالد الغندور: بارون أوشينج يشارك في مران الزمالك الجماعي بعد تعافيه من الإجهاد العضلي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الكيني بارون أوشينج، لاعب الزمالك، شارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم السبت بشكل طبيعي، وذلك بعد تعافيه من حالة الإجهاد العضلي التي شعر بها خلال الأيام الماضية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور :"وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قد فضل منح اللاعب راحة من مران الأمس، بعد شعوره ببعض الإجهاد، حرصًا على سلامته وتجنب تعرضه لأي إصابة قد تبعده عن الفريق في الفترة المقبلة".

وتابع: "وشهد مران اليوم مشاركة أوشينج بشكل كامل دون أي شكوى، ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية للتواجد مع الزمالك في المباريات المقبلة، حيث يعول عليه الجهاز الفني كأحد العناصر الأساسية بفضل قدراته البدنية والفنية٠