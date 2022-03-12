ختام فعاليات المؤتمر الأول لكلية طب السويس وتوصياته

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوى الأول لكلية الطب جامعة السويس، و التى استمرت على مدى يومين ، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور سعيد عبادى عميد كلية الطب، إن المؤتمر ضم كوكبة من العلماء المحاضرين من داخل مصر و خارجها و تم مناقشة عدة الموضوعات على مدى يومين منها تعريف المجتمع الطبي الجامعى بكلية الطب جامعة السويس و وؤيتها و اهدافها و ما تم انجازه خلال ٤ سنوات.

كما تم مناقش التعليم الطبى فى مصر الرؤية و الهدف، كما ناقش المؤتمر أحدث التقنيات و الابحاث فى مجال الجراحة، كما تم مناقشة الممارسة الطبية المبنية على الاسانيد العلمية فى مجال الباطنة.

وقالت سكرتير المؤتمر الدكتورة نرمين نصير وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إن المؤتمر أصدر عددا من التوصيات منها التوسع فى سياسة التعليم الموجه للمجتمع ومناقشة نظام التعليم الطبي الجديد و تقييمه بصورة دورية اثناء التطبيق.

كما أوصى المؤتمر بعقد دورات تدريبية مستمرة لأعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية تحت اشراف اقسام التعليم الطبي لضمان التطبيق السليم للنظام الجديد.

كما أوصى المؤتمر بضرورة التواصل العلمى المستمر بين كليات الطب المختلفة بجمهورية مصر العربية و تبادل الخبرات.