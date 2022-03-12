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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة يوجه بتخصيص نقطة إضافية لتطعيم العاملين بهيئة قناة السويس بالجرعة التنشيطية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي ورئيس هيئة قناة السويس

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمقر مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، وذلك ضمن زيارة الوزير للمحافظة لمتابعة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

ناقش الوزير مع رئيس هيئة قناة السويس، سبل التعاون بين مستشفيات محافظة الإسماعيلية، ومن ضمنها المُدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـ «هيئة قناة السويس».

ووجه الوزير خلال اللقاء بتخصيص نقطة تسجيل وفرق طبية لتطعيم العاملين في هيئة قناة السويس، بالجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى نقطتين متواجدين ببنك الدم في مستشفى «نمرة 6» التابع لهيئة قناة السويس.

كما ناقش الوزير منظومة ومستجدات العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لهيئة قناة السويس بمدن القناة، بعد اعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً استمرار تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات ومراكز هيئة قناة السويس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تدعيم مستشفيات هيئة قناة السويس بمجموعة من كبار الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، بما يساهم في الارتقاء، ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

ومن ناحيته، ثمن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان، لدعم القطاع الصحي والارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيراً إلى الانتهاء من تسجيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد استيفاء كافة الملاحظات واعتماد معايير الجودة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، درع الهيئة إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

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