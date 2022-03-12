بعد الخروج من كأس مصر..إقالة مجدى عبد العاطى وجهازه من تدريب فاركو

وجه عز يشار حسن عباس حلمى رئيس نادى فاركو الشكر لـ مجدى عبد العاطى وجهازه المعاون على الفترة التي قضاها كمدير فني.



ويستعد فاركو لمواجهة البنك الأهلي، عصر الخميس المقبل على استاد الإسكندرية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.



وودع فاركو بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بعدما خسر من كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف ، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.



ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مثلهم.