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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

35 دقيقة.. الأهلي 0 - 1 صن دوانز.. وضغط أحمر لتسجيل التعادل

الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز

تقدم فريق صن داونز على نظيره الأهلي بهدف دون رد بعد مرور 35 من عمر المباراة التي تقام على ملعب سوكر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

سقط عمرو السولية في الدقيقة الخامسة بعد التحام مع أحد مدافعي صن داونز، لكنه استأنف المباراة بشكل طبيعي.

 

وحصل محمد عبد المنعم على بطاقة صفراء في نفس الدقيقة بسبب لمسه للكرة بيده عقب سقوط السولية.

 

أول فرص المباراة كانت في الدقيقة الثامنة لـ صالح صن داونز من تسديدة أطلقها مفالا من على حدود منطقة الجزاء، لكن تصدى لها محمد الشناوي بسهولة.

 

واصل صن داونز ضغطه من الجانب الأيمن في الدقيقة 13، لكن ياسر إبراهيم كان في الموعد وأبعد الكرة.

 

وسدد بيرسي تاو تسديدة من حدود منطقة جزاء صن داونز لكن تصدى لها حارس الفريق الجنوب إفريقي بسهولة.

 

وسجل بيتر شالولايل هدف التقدم لفريق صن داونز في الدقيقة 23، من ركلة ركنية حولها اللاعب بقدمه في مرمى الشناوي.

بدأ الأهلي في استعادة توازنه بالاستحواذ على الكرة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الأهلي.

أطلق علي معلول تسديدة قوية من الجانب الأيسر في الدقيقة 35، لكنها مرت فوق المرمى.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول.
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي -محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.
خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل صن داونز:

حراسة المرمى: كينيدي مويني

الدفاع: ليل لاكاي - روشين دي ريك– بريان أونيانجو - خوليسو مودو

الوسط: ثيمبا زواني – ثابيلو مورينا - أنديلي جالي – موثيبو مفالا – هاشيم دومينجو

الهجوم: بيتر شالوليلي

ترتيب مجموعة الأهلي:
1- صن داونز : 7 نقاط

2- الأهلي : 4 نقاط

3- الهلال : 4 نقاط

4- المريخ : 4 نقاط

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