عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات على الأسواق ومتابعة أسعار السلع

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار،وتوافر جميع أنواع السلع التموينية، خاصة المواد البترولية والدقيق البلدي المدعم للمخابز، بالتعاون بين مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، مشدداً على استمرار وتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والمرور والمتابعة خلال هذه الفترة، للاطمئنان على توافر السلع، وعدم التلاعب في الأسعار.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، وتضمن الإشارة إلى نتائج وجهود الحملات التموينية التي تم تنفيذها بمركزي اهناسيا وناصر بحضور لجنة من الإدارة العامة للمتابعة، ومسؤولى التموين والصحة والطب البيطري والجهات ذات الصلة

وتبين من التقرير ،الذي عرضه أشرف حماد مدير عام المتابعة، أنه تم تنفيذ حملة علي الأسواق بدائرة مركز ومدينة اهناسيا ، والتي أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لمحل بقالة بقرية منشأة عبد الصمد لبيع عصائر(مجهولة المصدر) وتم التحفظ على (648) زجاجة عصير، وتحرير محضر مخالفة لمحل بيع أسمنت ومواد بناء بالقرية لعدم الإعلان عن الأسعار للجمهور،و 2 محضر مخالفة لمحلين لبيع دواجن بشارع المرور لعدم الإعلان عن الأسعار لكافة السلع الموجودة بالمحل، وتحرير محضر مخالفة لمحل بيع دواجن آخر لعدم حمل المدير المسئول شهادة صحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية، 2محضر مخالفة لمحلين بقالة بشارع المرور لعدم الاعلان عن الأسعار لكافة السلع الموجودة بالمحل.

 

محافظ بني سويف: إزالة 489 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة19

بالإضافة إلى تحرير محاضر مخالفة لعدد (6) محلات جزارة بمدينة اهناسيا لعدم حمل المدير المسئول شهادة صحية للتحقق من خلوه من الأمراض المعدية و4 محاضر مخالفة لعدد(4) محلات جزارة بمدينة إهناسيا لقيام أصحاب المحلات بالذبح خارج المجازر الحكومية وتم إرسال المحاضر لمركز شرطة إهناسيا لاستكمال الإجراءات القانونية في هذا الشأن .

كما أشرفت الإدارة العامة للمتابعة على الحملة التي تم تنظيمها  على المحلات التجارية ومخازن السلع بدائرة مركز ومدينة ناصر، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لعدم وجود شهادة صحية و9 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، وسحب 4 عينات أغذية للفحص المعملي ، فيما تم إعدام 15 كجم أغذية لتغير خواصها الطبيعية

شارك في الحملات كل من عصام عبد الواحد مدير تموين اهناسيا، شيرين عبد الله، عبدالغفار سيد مفتشي تموين ، الدكتور هاني إبراهيم طبيب بيطري، مصطفى صلاح مراقب أغذية بإدارة ناصر الصحية، منيع أيوسيف ،أحمد رجب، محمود سيد"مفتشي أغذية" ولجنة من إدارة المتابعة بالديوان العام،ضمت : محمدربيع، هاني جرجس،  سعيد فاروق،  طه سلامة.
 

حماية المستهلك حملة المجازر الحكومية بني سويف الطب البيطري السلع التموينية ضبط الأسعار محافظ بني سويف المتابعة الميدانية التموين البترول مديرية التموين الصم الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دوري أبطال إفريقيا.. صن داونز يهزم الأهلي 1-0 ويبتعد بصدارة المجموعة

كلوب عن إصابة محمد صلاح: اللاعب يعتقد أنها ليست خطيرة لكننا سنرى

صاروخ "ضال" يكاد يشعل الحرب بين الهند وباكستان| فيديو

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

قبل مواجهة السنغال.. محمد صلاح يتعرض للإصابة ويغادر مباراة ليفربول وبرايتون

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

صن داونز يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

موضوعات متعلقة

محافظ بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لأكثرمن 1350 مواطناُ في قافلة ضمن حياة كريمة

ترشيحاتنا

القضاء الإداري: أولي جلسات دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك 14 أبريل

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

النجم الساحلي يفوز بهدفين أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال إفريقيا.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من صن داونز

رئيس أوكرانيا يقترح إجراء محادثات في إسرائيل لوقف إطلاق النار مع روسيا

طريقة ضبط المصنع لكافة الهواتف بدون برامج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

دموعك غالية.. انهيار شيرين عبد الوهاب بالبكاء على المسرح بالكويت

عندي عفريتين في البيت بشوفهم باستمرار.. أسرار في حياة حورية فرغلي

قصة مدونة أوكرانية وضعت مولودها وسط القتال

تعديلات الفوز بالكرة الذهبية.. هل تقترب من محمد صلاح؟

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

اﻟﻤﺰﻳﺪ