محافظ بني سويف يوجه التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات على الأسواق ومتابعة أسعار السلع

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار،وتوافر جميع أنواع السلع التموينية، خاصة المواد البترولية والدقيق البلدي المدعم للمخابز، بالتعاون بين مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، مشدداً على استمرار وتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والمرور والمتابعة خلال هذه الفترة، للاطمئنان على توافر السلع، وعدم التلاعب في الأسعار.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، وتضمن الإشارة إلى نتائج وجهود الحملات التموينية التي تم تنفيذها بمركزي اهناسيا وناصر بحضور لجنة من الإدارة العامة للمتابعة، ومسؤولى التموين والصحة والطب البيطري والجهات ذات الصلة

وتبين من التقرير ،الذي عرضه أشرف حماد مدير عام المتابعة، أنه تم تنفيذ حملة علي الأسواق بدائرة مركز ومدينة اهناسيا ، والتي أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لمحل بقالة بقرية منشأة عبد الصمد لبيع عصائر(مجهولة المصدر) وتم التحفظ على (648) زجاجة عصير، وتحرير محضر مخالفة لمحل بيع أسمنت ومواد بناء بالقرية لعدم الإعلان عن الأسعار للجمهور،و 2 محضر مخالفة لمحلين لبيع دواجن بشارع المرور لعدم الإعلان عن الأسعار لكافة السلع الموجودة بالمحل، وتحرير محضر مخالفة لمحل بيع دواجن آخر لعدم حمل المدير المسئول شهادة صحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية، 2محضر مخالفة لمحلين بقالة بشارع المرور لعدم الاعلان عن الأسعار لكافة السلع الموجودة بالمحل.

بالإضافة إلى تحرير محاضر مخالفة لعدد (6) محلات جزارة بمدينة اهناسيا لعدم حمل المدير المسئول شهادة صحية للتحقق من خلوه من الأمراض المعدية و4 محاضر مخالفة لعدد(4) محلات جزارة بمدينة إهناسيا لقيام أصحاب المحلات بالذبح خارج المجازر الحكومية وتم إرسال المحاضر لمركز شرطة إهناسيا لاستكمال الإجراءات القانونية في هذا الشأن .

كما أشرفت الإدارة العامة للمتابعة على الحملة التي تم تنظيمها على المحلات التجارية ومخازن السلع بدائرة مركز ومدينة ناصر، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لعدم وجود شهادة صحية و9 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، وسحب 4 عينات أغذية للفحص المعملي ، فيما تم إعدام 15 كجم أغذية لتغير خواصها الطبيعية

شارك في الحملات كل من عصام عبد الواحد مدير تموين اهناسيا، شيرين عبد الله، عبدالغفار سيد مفتشي تموين ، الدكتور هاني إبراهيم طبيب بيطري، مصطفى صلاح مراقب أغذية بإدارة ناصر الصحية، منيع أيوسيف ،أحمد رجب، محمود سيد"مفتشي أغذية" ولجنة من إدارة المتابعة بالديوان العام،ضمت : محمدربيع، هاني جرجس، سعيد فاروق، طه سلامة.

