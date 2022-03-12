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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 18 حالة تعدٍ على 2000 متر بالحامول

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت حملة مكبرة بالحامول، من إزالة 18 حالة تعدي على أملاك الدولة ضمن الموجة 19، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدٍ في المهد.

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جاء ذلك برئاسة عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتعاون مع مديرية الأمن بحضور اللواء عماد موسي مساعد مدير أمن كفر الشيخ حكمدار المحافظة، واللواء هشام مطر مساعد مدير الأمن، واللواء عبد العزيز سليم مساعد مدير الأمن قائد فرقة الحامول، والعميد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول ، والعقيد هيثم عبد المقصود رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم محمد أبو شعيشع رئيس مباحث الحامول.


وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تمكنت من تنفيذ  18 قرار تعدٍ على الارض الزراعية وأراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2000 متر عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية ومباني بالبلوك، وتم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وتسليم الأرض خالية لجهات الولاية خالية من أي تعدٍ.


وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه لا تهاون فى ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أى تجاوزات خلال الموجة 19، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميًا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهًا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة.


وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة انطلقت مرحلتها الأولى خلال شهر يناير الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 6 إلى 26 فبراير، فيما تستمر المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 الشهر الحالي.

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محافظ كفر الشيخ البناء المخالف كفر الشيخ املاك الدولة الاحوال الجوية الحامول جمال نور الدين

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