«مستقبل وطن» كفرالشيخ يواصل اللقاءات الأسبوعية للمواطنين ونواب الحزب.. صور

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ اليوم السبت عدداً من المواطنين للقاء اللواء حسن البحيري عضو مجلس الشيوخ عن الحزب خلال اللقاء الذى يقام يومي السبت والخميس من كل أسبوع.

يأتى ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

تلقى اللواء حسن البحيرى عضو مجلس الشيوخ عدداً من الطلبات والشكاوى المتنوعة بحضور المحاسب عبدالباسط الخولى أمين مساعد المجالس المحلية وبعض قيادات وأعضاء الحزب تضمنت طلبات خاصة بقطاعات الصحة و التربية والتعليم و الأحوال المدنية و التضامن الاجتماعي و المحافظة وشكاوى أخرى متنوعة أكد النائب أنه سيتم التواصل بشأنها مع الوزارات المعنية والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

من جانبه أكد المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ أن الفترة القادمة ستشهد إقامة العديد من الفعاليات والمبادرات التى ينظمها الحزب لتلبية احتياجات المواطنين منها تنظيم معارض للسلع الغذائية المخفضة بعدد من مراكز ومدن المحافظة قبل حلول شهر رمضان المبارك لمواجهة الغلاء وجشع التجار ونبدأ فى مدينة كفرالشيخ عاصمة المحافظة بالإضافة إلى معارض أخرى بالمراكز خلال الشهر الكريم وقبل حلول عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

IMG-20220312-WA0031

IMG-20220312-WA0027

IMG-20220312-WA0026

IMG-20220312-WA0028

IMG-20220312-WA0033

IMG-20220312-WA0032

IMG-20220312-WA0029

IMG-20220312-WA0025