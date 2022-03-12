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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يعلن عن انفراجة بشأن المفاوضات مع روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث عن "توجه مختلف بشكل جوهري" خلال المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

وكان أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، مقتل حوالي 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بداية الحرب مع روسيا في 24 فبراير الماضي.

كما اقترح زيلينسكي، إجراء جولة مفاوضات مع روسيا في إسرائيل، وذلك بعد جولتين سابقتين عقدتا في بيلاروسيا وتركيا.

وقال إن المفاوضين الأوكرانيين والروس "بدأوا في مناقشة مسائل محددة بدلا عن طرح إنذارات نهائية".

واعتبر رئيس أوكرانيا هذه التغيرات في المواقف التفاوضية بأنها "نهج جديد مختلف نوعيا"، مشيرا إلى أن هذا النهج مطلوب لإنجاح التفاوض بين طرفي النزاع.

وأعرب زيلينسكي، عن استعداده للتفاوض مع روسيا، مبديا أمله في أن "تنطلق عملية سلام بالأفعال وليس بالأقوال"، محملا موسكو المسؤولية عن رفض التفاوض معه حتى الآونة الأخيرة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل روسيا أوكرانيا

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