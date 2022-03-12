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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة كاظم الساهر بـ "دوار" على المسرح خلال حفل بأمريكا

كاظم الساهر
كاظم الساهر

شعر الفنان كاظم الساهر، ببعض الدوار على المسرح خلال حفله الغنائي في مدينة هيوستن الأمريكية.

 

وشعر كاظم الساهر، ببعض الدوار وهو ما جعله يجلس على كرسي لبعض الوقت ثم يستكمل حفله ببعض أغانيه المميزة.

https://twitter.com/KadimNews/status/1502514156641079298?t=HCw73V5c6ETlRWxM6tTLaw&s=19


كاظم الساهر ينعي شقيقه :

نعى الفنان العراقي كاظم الساهر وفاة شقيقه الأكبر "على جبار" الذي وافته المنية،، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وكتب كاظم الساهر: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أخى الغالي رحمة الله علي روحك الطاهرة ربنا يجعل مثواك الجنة باذن الله، الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه”.


وتلقى كاظم الساهر العديد من التعليقات التى تواسيه وتقدم التعازى له ولأشقائه.

 

ويعد المطرب كاظم الساهر أحد النجوم الذين لمعوا فى عالم الغناء وقدموا العديد من الأغانى التى تظل محفورة فى وجدان جمهوره فى الوطن العربى.

 

حفل كاظم الساهر

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان كاظم الساهر، عدة صور له خلال تواجده بجناح العراق في معرض اكسبو 2020.

 

وعلق الفنان العراقي، على الصور قائلين": "من زيارة كاظم الساهر لجناج العراق بمعرض إكسبو 2020 بدبي".

كاظم الساهر حفله بأمريكا بدوار مدينة هيوستن الأمريكية الفنان العراقي كاظم الساهر

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