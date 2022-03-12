باسم مرسي يسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في مرمى الاتحاد



سجل فريق سيراميكا كليوباترا الهدف الأول فس مرمى منافسه الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام على ملعب استاد ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

استطاع باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا من تسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد رأسية قوية تصدى لها حارس الاتحاد ثم أكمل باسم مرسي على الكرة وأسكنها الشباك.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - محمود البدري- سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد توني - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم .

خط الهجوم باسم مرسي .