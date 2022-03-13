عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع أسعار ام جي 5 موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

ارتفاع اسعار ام جي
ارتفاع اسعار ام جي 5 موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

تعتبر السيارة ام جي 5 موديل 2022 واحدة من أشهر الإصدارت الصينية في مصر وشهدت تلك النسخة زيادة سعرية قدرت بـ 5000 جنيه، عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري للسيارت.

ام جي 5 موديل 2022

مواصفات السيارة ام جي 5 موديل 2022 

 

تعتمد السيارة ام جي 5 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية السرعات CVT.

ام جي 5 موديل 2022

 وتصل السرعة القصوى للسيارة ام جي 5 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسعر السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية.

ام جي 5 موديل 2022

وترتكز السيارة ام جي 5 موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 2680 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4601 مم، وبعرض يبلغ 1818 مم، و 1489 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خليفة تتسع إلى 512 لتر، و 45 لتر سعة خزان الوقود.

ام جي 5 موديل 2022

أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ام جي 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 246.990 ألف جنيه بدلاً من 241.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ام جي 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 266.990 ألف جنيه بدلاً من 261.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك ام جي 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 286.990 ألف جنيه بدلاً من 281.990 ألف جنيه.

ام جي ام جي 5 موديل 2022 ام جي 5 موديل 2022 السيارة ام جي 5 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية لتطوير وتوسعة الطريق الساحلي الإسكندرية - مطروح

حسن المستكاوي: الأهلي لم يكن بمستواه أمام صن داونز.. والشناوي منع كارثة

علي جمعة: هذه الأعمال هي الأفضل في ليلة النصف من شعبان.. فيديو

رئيس أوكرانيا يكشف تفاصيل محادثته مع بينيت..ويؤكد: روسيا لن تقهرنا

بعد قرارات رئيس الزمالك.. الوداد : أوناجم وأشرف بن شرقي مرحب بهما

برنامج الدوم يرد على خطأ عدم ذكر اسم بهجت قمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ