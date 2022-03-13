ارتفاع أسعار ام جي 5 موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

تعتبر السيارة ام جي 5 موديل 2022 واحدة من أشهر الإصدارت الصينية في مصر وشهدت تلك النسخة زيادة سعرية قدرت بـ 5000 جنيه، عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري للسيارت.

ام جي 5 موديل 2022

مواصفات السيارة ام جي 5 موديل 2022

تعتمد السيارة ام جي 5 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية السرعات CVT.

ام جي 5 موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة ام جي 5 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسعر السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية.

ام جي 5 موديل 2022

وترتكز السيارة ام جي 5 موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 2680 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4601 مم، وبعرض يبلغ 1818 مم، و 1489 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خليفة تتسع إلى 512 لتر، و 45 لتر سعة خزان الوقود.

ام جي 5 موديل 2022

أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى أوتوماتيك ام جي 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 246.990 ألف جنيه بدلاً من 241.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ام جي 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 266.990 ألف جنيه بدلاً من 261.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك ام جي 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 286.990 ألف جنيه بدلاً من 281.990 ألف جنيه.