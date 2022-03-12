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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نسبة التشطيبات النهائية 98%

الانتهاء من توصيل كافة المرافق لمركز الأورام بكفر الشيخ.. صور

مركز الأورام
مركز الأورام

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إنه يتابع الأعمال الجارية بمركز الأورام، استعداداً لافتتاحه خلال الأشهر المقبلة، فتم الانتهاء من توصيل جميع المرافق للمركز، وتعديه كابل الكهرباء أسفل السكة الحديد، وجارٍ رصف الموقع العام بالانترلوك، وإجراء الاختبارات للمولدات و المصاعد والتكييف المركزي، كما تم توريد عدد من الأجهزة الطبية، وفي انتظار توريد الجزء المتبقي من الأجهزة الطبية، وجارٍ توريد الأجهزة غير الطبية من هيئة التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، هناك متابعة مستمرة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لسرعة الانتهاء من المركز، لبدء تشغيله وإنهاء معاناة المرضى الذين ينتقلون للمحافظات المجاورة، مؤكداً أن مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، مؤكداً أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و 6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضي و3 ادوار علوية.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 90%.


وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، عانى أهالي المحافظة عبر سنوات طوال من عدم وجود مستشفيات متخصصة في الأمراض الخطيرة ومنها الأورام ، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، شهدت المحافظة اهتماما كبيرا في الجانب الصحي فأنشأت 3 مستشفيات كبرى بلطيم والبرلس وسيدى غازى ، وجارى إنشاء 3 مستشفيات أخرى ببيلا وقلين والرياض، وجارى الانتهاء من حلم وأمل أبناء المحافظة لعلاجهم من مرض الأورام بأنواعه، وتكون المحافظة بؤرة اهتمام الملايين في محافظات الدلتا ، تستقبل مرضاهم وتعالجهم وفق أحدث النظم الطبية.


أكد الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100% ،ونسبة التشطيبات النهائية 97%،ووصل الإنشاء في المبنى الجديد لحوالي 98% ،المكون من دور واحد يشمل " المغسلة وبور الكهرباء والمغسلة والعيادات " ، أما الأجهزة الطبية ، وتم تركيب 8 مصاعد بالمبنى.

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وزارة الصحة كفر الشيخ الصحة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ كفر الشيخ

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