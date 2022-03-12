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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«صحة كفر الشيخ» تعلن انطلاق الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا لمدة أسبوع.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق الحملة القومية لتجريع الطلاب لمكافحة البلهارسيا، والتي تستمر على مدار أسبوع.

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جاءت هذه الحملة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ وبتوجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.


ومن جانبها، قالت الدكتورة أمانى القرش، مدير إدارة مكافحة البلهارسيا بكفر الشيخ، إن المستهدف بلغ 18 ألف تلميذاً بالتعليم الإبتدائي والأزهرى بعدد 45 مدرسة على مستوى المحافظة لمدة أسبوع من السبت إلى الخميس مع متابعة كافة  الإجراءات الاحترازية وتحت شعار «تجريع وليس توزيع».

 

وأضافت، ويتم ذلك عن طريق تناول قرص من عقار ديستوسيد 600 ملجم عن طريق استخدام مقياس الطول للطلبة التى تم فحصها فى الفصل الدراسى الأول، موضحة أن نسبة الإصابة كانت أعلى من 1%.

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كفرالشيخ وزارة الصحة كفر الشيخ وزير الصحة التعليم العالي الصحة البحث العلمي

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