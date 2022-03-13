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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمجرد توليه العرش.. خطة الأمير تشارلز لتغيير مكانة العائلة الملكية

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

أعلن خبير ملكي أن الملك المستقبلي للمملكة المتحدة- الأمير تشارلز يستعد لتغيير مكانة العائلة المالكة بمجرد توليه العرش.

ووفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، استكمل توقعاته بأن تشارلز كان يستعد لعصر جديد للعائلة المالكة وقد وضع عينيه على القصر.

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حسب ما ورد ، فإن لديه خططًا طويلة الأجل لتقليص النظام الملكي ، والتي يمكن أن تكون بمثابة تحذير بعد الفضائح الأخيرة ، وفقًا للخبير الملكي.

في السنوات الأخيرة ، خضعت العائلة الملكية  بالفعل لتغييرات كبيرة بما في ذلك رحيل دوق ودوقة ساسكس.

بينما لا يُتوقع الخبير أيضًا أن يعود الأمير أندرو إلى الحياة العامة، لكن البعض يعتقد أن هذا مجرد بداية للتغييرات الضخمة المقبلة للقصر.

لم يُعرف بعد أي فرد من العائلة سيتم إقصاؤه ، لكن المحلل جوناثان ساكردوتي قال لصحيفة ميرور إن الأمور على وشك أن تصبح غريبة للغاية.

قال: “أعتقد أنه عندما يتولى تشارلز العرش ، سنرى التركيز على أولئك الذين يحظون بالاحترام، وستكون مطالب المسؤولية وبعض السلوكيات المطلوبة في المقدمة”.

وأضاف: "من المعروف أن تشارلز يريد أن يترك بصماته في العصر الحديث ، لا يتفاجأ أحد برؤية التغييرات التي حدثت".

تابع الخبير الملكي إنها ستكون طريقة سهلة للغاية للرد على الخلافات الأخيرة ، وأشار إلى فضيحة الأمير أندرو وكذلك هجمات الأمير هاري على الأسرة.

وأضاف: “البداية ستكون هناك ، والأمير جورج سينضم في الوقت المناسب، ولكن كان هناك تكهنات دائمًا بأن تشارلز ، عندما يتولى المنصب في النهاية ، سيرغب في تقليص حجم أفراد العائلة المالكة العاملين في العائلة”.

هجمات فضائح خلافات توقعات فضيحة تشارلز الأمير تشارلز العائلة المالكة

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