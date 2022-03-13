أبرز تصريحات خالد عبد الغفار..لا مكان للعائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية..و 5.6 مليون سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل

ناقش الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، العديد من الموضوعات خلال تصريحات تلفزيونية ونستعرض لكم أبرزها في التقرير التالي:

وزير التعليم العالي: لدينا خياران في التعامل مع الطلاب العائدين من أوكرانيا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن هناك قاعدة بيانات بعدد الطلاب الذين يدرسون في أوكرانيا بنظام الإشراف العلمي على حسابهم الشخصي، مؤكدًا أنه لا توجد بعثات لمصر في أوكرانيا، وطبقًا للإحصائيات حوالي 3220 طالبا يدرسون فيها، معظمهم يدرسون بالقطاع الطبي والهندسة.

وزير التعليم العالي: لا مكان للعائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية ولكن ستكون أماكنهم في الجامعات الخاصة والأهلية طبقا للأماكن المتاحة في تلك الجامعات .



الصحة: نجحنا في كسر حدة الموجة الخامسة لكورونا بالتطعيم

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت منذ 4 سنوات ونجني ثمار المجهود والميزانيات الضخمة لهذا العمل اليوم، لافتًا إلى أنه قام اليوم بزيارة للمجمع الطبي بالإسماعيلية وعدد من المنشآت الصحية، موضحًا أن هناك 66 منشاة صحية بالإسماعيلية فقط، وتم إجراء أكبر عمليات تغيير مفاصل ومخ وأعصاب وقلب مفتوح بدون مقابل، وما يدفعه المواطن 300 جنيه فقط في عمليات يمكن أن تتكلف 500-700 ألف جنيه في الخارج.

خالد عبد الغفار: 5.6 مليون سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الرئيس السيسي وجه بإعداد منظومة صحية قوية لمواجهة فيروس كورونا .



تطعيم 51%.. خالد عبد الغفار: اجتماع لمناقشة الإجراءات المتبعة في رمضان قريبا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن لجنة إدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسئولة عن أي إجراءات وقرارات متعلقة بفيروس كورونا .

تقليص مستشفيات العزل لـ7.. خالد عبد الغفار: انكسار موجة كورونا الخامسة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه خلال الـ 3 اسابيع الماضية تم رصد انكسار وانخفاض كبير في حجم الاصابة بفيروس كورونا .