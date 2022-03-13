بعد الانتهاء من تطويره.. كورنيش بني سويف واجهة جمالية وحضارية ومتنفس للأهالي

انتهت محافظة بني سويف بإشراف الدكتور محمد هاني غنيم من تطوير كورنيش النيل السفلى بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

ويعد الكورنيش واجهة جمالية وحضارية ومتنفس للأهالي ويحتوي الكورنيش"بعد التطوير"، على مكونات على مستوى عال ،منها : ممشى لرموز وأعلام المحافظة في مختلف المجالات على مر العصور ، وباركينج تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 90 سيارة، وممشى سفلى صمم على غرار ممشى أهل مصر،بالإضافة إلى مطعم يتكون من دورين، والنافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا، ومنطقة ملاهي الأطفال، ومدرجات للجمهور، وعدد 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية، بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية، وتم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش تتسم بطراز معماري يليق بالمنطقة.

وكان محافظ بني سويف، قد التقي و مسئولي شركة كير سرفيس لخدمات قطاع الأمن وشئون البيئة، للاتفاق على إجراءات وخطوات تسليم موقع كورنيش النيل (الممشى السفلي)، تمهيدا لتشغيله بشكل تجريبي.

وطالب المحافظ، خلال اللقاء بأن يكون جميع العاملين بالموقع من أبناء بني سويف،ضمن خطة المحافظة لتوفير فرص العمل لشباب بني سويف، بجانب كونه متنفساً حضارياً لأبناء المحافظة وميزة تنافسية وموردا إضافيا يفتح آفاقا استثمارية جديدة ويخلق فرص عمل واعدة للشباب.



تضم مجموعة العمل بالكورنيش 170 شاباً وفتاة جميعهم من أبناء بني سويف ، والذين تم تدريبهم على مستوى عال ، خاصة وأن المشروع تم تنفيذه بمكونات حديثة، لاسيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة

وجدّد المحافظ، تأكيداته على أهمية تحقيق التكامل بين منظومة العمل ، لترسيخ التعامل الحضاري سواء من جانب أعضاء الشركة أو المواطنين المترددين على الممشى، مع ضرورة تطبيق القانون في حالة المخالفة ، مع تدريب العاملين بالشركة على التعامل مع المترددين على الكورنيش من ذوي الهمم، خاصة وأنه يعد من المشروعات الصديقة لذوي الهمم، حيث تم تنفيذ التسهيلات الإنشائية اللازمة " الإتاحة" لتمكين ذوي الهمم بمنطقة الكورنيش السفلى "تحت شعار الكورنيش صديق لذوي الهمم".