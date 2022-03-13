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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

رمضان صبحي - الزمالك
رمضان صبحي - الزمالك

تباينت الروايات والأخبار حول رمضان صبحي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، والتي تحدثت عن تلقي اللاعب عروضًا للاحتراف الخارجي، او من نادي الزمالك للانتقال إليه خلال الفترة الحالية.

رمضان صبحي انتقل إلى بيرامدز من النادي الأهلي في صفقة قياسية كانت حديث الشارع المصري، من أجل تحقيق طموحه مع الفريق السماوي - بحسب وصفه - لكنه حتى هذه اللحظة لم يحقق أي بطولة أو لقب مع نادي بيراميدز.

رمضان صبحي نسخة بيراميدز 

عندما كان رمضان صبحي لاعبًا في النادي الأهلي، استأثر لنفسه بالنصيب الأكبر من النجومية والشعبية، كان مشروع النادي لقائد جديد ولاعب أسطوري على طريقة ابو تريكة وحسام غالي وعماد متعب وغيرهم من نجوم الفريق.

لكن رمضان صبحي بعد تجربة احترافية خارج مصر، رفض العودة إلى النادي الاهلي أمام عرض مالي مغري من جانب نادي بيراميدز، مما أثار غضبة الجماهير الأهلاوية، التي هاجمته كثيرًا.

وعلى الرغم من اعتياد رمضان صبحي على تحقيق البطولات مع الاهلين لكن رمضان صبحي نسخة بيراميدز لم ينجح مع الفريق في التتويج بأب بطولة على الرغم من بلوغ نهائي الكونفدرالية مرة، وكأس مصر مرة أخرى، وتحقيق مراكز متقدمة في الدوري المصري خلال العامين الفائتين.

ولم يتمكن رمضان صبحي من المحافظة على نفس القدر من الشعبية والنجومية التي تنعّم بها في الأهلي، حتى ظهر خافتًا عن رمضان صبحي نسخة الأهلي التي ألهبت حماس الجماهير الحمراء.

رمضان صبحي زملكاوي ؟ 

الأنباء التي ربطت رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك تزايدت خلال الفترة الأخيرة بعد قدوم المدرب جوزفالدو فيريرا وانتهاء عقود عدد من اللاعبين وعلى رأسهم اشرف بن شرقي الذي يماطل في التجديد.

مسؤولوا نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارته عندما يتم توجيه الأسئلة لهم بخصوص رمضان صبحي، لا يخفون رغبتهم في تواجد اللاعب في صفوف القلعة الحمراء، لكنهم لا يفصحون بشكل صريح عن وجود مفاوضات مع اللاعب من عدمها.

وربما يكون المقابل المادي العقبة الكبرى امام رمضان صبحي للانتقال لنادي الزمالك، لكن الرغبة والطموح في التواجد في نادي جماهيري قد تغلب على تفكير رمضان صبحي الذي اعتاد على الدعم الجماهيري، وتوجهه إلى أسوار القلعة البيضاء، بعدما انعدمت آماله في العودة إلى الاهلي.

وهو الأمر نفسه الذي اكده الإعلامي محمد شبانة، الذي قال إن رمضان صبحي وافق أيضًا على تنازله عن جزء من مطالبه المالية وتخفيض عقده حال الانضمام إلى الزمالك، حيث يحصل مع بيراميدز على 35 مليون جنيه في الموسم الواحد ووافق اللاعب على تخفيض قيمة عقده إلى 20 مليون جنيه حال الانضمام إلى الفريق الأبيض.

مؤشرات تُقرّب رمضان صبحي من الزمالك 

بناء فريق جديد، كان هذا هو العنوان الأبرز امام مجلس إدارة الفريق الأبيض بعد الخروج إكلينيكيا من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي من دور المجموعات.

وتحت هذا العنوان سيكون رمضان صبحي على رادار نادي الزمالك، بفضل ما يمتلك من خبرات بالإضافة إلى عمره الذي لم يتجاوز 26 سنة بعد.

كما يعتبر ملف التجديد المتعثر لبعض اللاعبين إشارة إلى احتياج النادي للاعبين جدد برغبة جديدة وطموح جديد، خاصة مع اقتراب رحيل نجوم الفريق ومنهم اشرف بن شرقي، وسيف الدين الجزيري، وعمر السعيد وغيرهم.

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