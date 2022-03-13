في عيد ميلاد ليلى طاهر.. شرط وحيد يجعلها تتراجع عن اعتزال الفن

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلى طاهر والتي فضلت خلال السنوات الاخيرة الاختفاء عن الساحة الفنية

وكشفت ليلى طاهر، عن إمكانية عودتها إلى عالم الفن، بشرط واحد، وهو "أن تكون الأعمال المعروضة عليها هادفة وذا محتوى جيد، وتضيف لها ولتاريخها، ولا تنقص منها".

واستبعدت ليلى طاهر العودة عن قرار اعتزالها الفن بعد ابتعادها عن المشاركات خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضحت قائلة: "لن أتراجع عن قرار الاعتزال، وأتفرغ لحياتي العائلية. وقرار الاعتزال أعتقد لا يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي"، مشيرة إلى أن "قرار الاعتزال ليس جديدا عليها، وأنها كانت معتزلة منذ 5 سنوات".

ولفتت إلى أنها "لا تعرف ما هو وجه الاستغراب من قبل الجميع بخصوص اعتزالها، فهو ليس قرارا جديدا بالنسبة لها"، موضحة أنها "متمسكة بهذا القرار، لأنها لا تريد تقديم أي فن".

وأكدت ليلى أن تاريخها الفني مشرف وراضية عنه، وتفتخر بما قدمته من أعمال على مدار السنوات، بداية من عملها في المهنة، كاشفة أن "العديد لا يظنون أنها اعتذرت لأن أعمالها تذاع بشكل يومي في التليفزيون والفضائيات، وجميعها أعمال هادفة، وأنه لذلك تعجب الجميع من تصريحاتها الأخيرة عن الاعتزال، لأنهم يرونها كل يوم في عمل".

وأكدت أنها "لا تشعر بالبعد عن جمهورها، وأنها سعيدة بالقرار الذي اتخذته منذ 5 سنوات كاملة".

وفي أطار حديثها عن عروض شركات الإنتاج، قالت الفنانة المصرية إنه في السنتين الماضيتين لم تعرض عليها الأعمال الفنية بقوة، ولكن قبل العامين كان يعرض عليها الكثير من الأعمال، ولكنها لم تشعر بجدية في الأعمال، ولم تضيف عليها، لذلك "لم تقم بعمل إلا وهي راضية عنه تماما ولا ينقص من تاريخها الكبير".

معلومات عن ليلى طاهر:

بدأت المجال الفني من خلال فيلم «أبو حديد»؛ إذ شاركت البطولة مع الفنان الراحل فريد شوقي عام 1958.

- عملت كمذيعة برامج منوعات في التليفزيون المصري عام 1960، لكنها في النهاية اختارت الفن، وتركت عملها كمذيعة.

- تزوجت 6 مرات، الأولى وهي في سن الـ18 من رجل الأعمال محمد الشربيني الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، وبعد انفصالها عنه تزوجت المخرج حسين فوزي، ثم انفصلت عنه وتزوجت الصحفي نبيل عصمت.

- وتزوجت الفنان يوسف شعبان لمدة 4 سنوات، وجاءت الزيجة الخامسة من الموسيقار خالد الأمير، وبعد 10 سنوات انفصلت عنه وتزوجت شخص من خارج الوسط الفني.

- شاركت في العديد من الأفلام، منها «الناصر صلاح الدين، ولا تدمرني معك، وعفوًا أيها القانون، والاحتياط واجب، والمدمن، وحكمت المحكمة، وعاصفة من الدموع، وليالي ياسمين، وتضحك الأقدار، والطاووس، وقطة على نار، وزمان يا حب».

-حصلت ليلى طاهر على العديد من الجوائز، كان آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، كما كرّمها مهرجان شرم الشيخ السينمائي، فبراير 2018، في دورته الثانية.