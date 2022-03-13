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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكري وفاته..عبد الله غيث الذي أشاد به أنتوني كوين في الرسالة

عبد الله غيث
عبد الله غيث

تحل اليوم الاحد ذكرى رحيل الفنان عبد الله غيث ، فهو رجل المهام الصعبة، الذي استطاع أن يتلون بين الأدوار بخفة وسلاسة.

 

ويرصد صدى البلد اهم المعلومات عنه :

 

عمل عبد الله غيث بالزراعة وكان يشرف على أرضه لسنوات وبعد ذلك اتجه للتمثيل وهو كان متزوجًا من ابنة خالته التي أنجبت منه ثلاث أبناء.

 

عانى غيث، في مسيرة حياته التعليمية، حيث عرف بالتلميذ الشقي الذي كان يحب الهروب من المدرسة ليذهب إلى السينما والمسارح والحفلات الصباحية، وحصل على الإعدادية ثم الثانوية بصعوبة كبيرة، وظل بعدها يعمل بالزراعة، ثم انتقل إلى القاهرة.

 

 

بدأ عبدالله غيث مشواره الفني، في الفترة الأخيرة من الخمسينيات، له مشاركات عديدة في السينما المصرية ولكن بأدوار صغيرة، من أبرزها دوره في فيلم «رابعة العدوية»، ولكن انطلاقته الحقيقية كانت على خشبة المسرح، فقدم العديد من المسرحيات التي تحسب له من أبرزها، مصرع كليوباترا، وصفعة مع الشيطان، ومن أهم أعماله في عالم التليفزيون، هو مسلسل المال والبنون، والرسالة، ومسلسل ذئاب الجبل.

 

- بعد مشاهدة الفنان العالمي أنتوني كوين أداء عبد الله غيث في فيلم «الرسالة» طلب أن يبدأ الفريق العربي في تصوير النسخة العربية أولاً.

 

- أول من قدم شخصية رئيس الجمهورية بشخصيته الحقيقة في مسلسل «الثعلب»، وهو يرتدى الجلباب ويجلس فى بيته بميت ابو الكوم، ونجح غيث فى الوصول لشكل السادات ولزماته ومفرداته اللغوية.

 

- بكت جهان السادات في دور قدمه والدي بمسرحية «الوزير العاشق»، ومنحه الرئيس السادات عدد كبير من الأوسمة.

 

- أصُيب فى آخر أيام حياته بمرض سرطان الرئة أثناء تصويره مسلسل «ذئاب الجبل»، وتوفي قبل تصويره عدد من مشاهد المسلسل.

 

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