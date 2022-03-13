عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برنامج الدوم يرد على خطأ عدم ذكر اسم بهجت قمر

صدى البلد

حرص برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، على توضيح خطأ غير مقصود، حدث بإحدى الحلقات السابقة من البرنامج، وهو عدم ذكر اسم المؤلف بهجت قمر، بجانب اسم سمير خفاجي، أمام اسم مسرحيتهما حواء الساعة 12.

وأوضحت مقدمة البرنامج، أن هذا الخطأ غير مقصود على الإطلاق، مشيرة إلى أن مسرحية حواء الساعة 12، من تأليف الراحل بهجت قمر، وسمير خفاجى، وليست من تأليف الأخير فقط، كما كتبوا بجانب اسم المسرحية، في أثناء تقديم أحد المتسابقين مشهدا منها.

وكان الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر أبدى اعتراضه على هذا الموقف، مشيرًا إلى أهمية ذكر اسم والده على أعماله، طالبا من الجميع الحفاظ على حقوق ملكية أعمال والده.

تفاصيل الحلقة :

وشهدت حلقة اليوم لبرنامج الدوم، تصفية المتسابقين حيث سينقذ تصويت الجمهور موهبتين من فئة التمثيل وموهبتين من فئة الغناء وموهبة واحدة من فئة تقديم برامج وذلك على هواء مباشرة من اجل تأهليهم للمرحلة النهائية من البرنامج.

وشهدت الحلقات السابقة لبرنامج الدوم، التي عرضت اول امس الجمعة من برنامج الدوم تأهل ١١ متسابق والتي حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي، وحصل على المفتاح الذهبي من فئة التمثيل ياسمين عمر ومنة المصري ، اما المؤهلين للمرحلة النهائية مباشرة سعد سمير ومحمد فريد.

ومن فئة التقديم تأهلت مريم حسن الى المرحلة النهائية ومنحت لجنة التحكيم المفتاح الذهبي للمتسابق مازن سامي لكي ينقذه الجمهور بالتصويت، ومن فئة الغناء حصل ٣ متسابقين على المفتاح الذهبي وهم شهاب كمال ، محمد مانو ، نادين العمروسي ،وتأهل كل من ملكة ماهر وعبد الرازق علي الى النهائيات.

ويمكن للجمهور التصويت من اجل انقاذ المواهب عبر رقم ٤٠٥٠ من خلال ارسال رقم المتسابق او الاتصال ،او من خلال التصويت عبر رسائل Sms من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

برنامج الدوم بهجت قمر سمير خفاجى حواء الساعة 12 غير مقصود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. مني عبد الغني تتعرض لحادث سير .. وفاة مخرج شهير

إصابة الفنانة نجوى فؤاد بانزلاق غضروفي عقب تعرضها لحادث

ديانا هشام تكشف سبب زيادة وزنها وتفاصيل مرورها بأزمة نفسية

كمال أبو رية: التجاهل وعدم احترام تاريخي سبب اعتذاري عن المداح

تقابلا بالصدفة|محمد رشاد ومي حلمي في حفل إحدى المجلات الفنية

كلمة السر "حفلة".. دنيا عبد العزيز وزوجها يردان على شائعة طلاقهما

إصابة كاظم الساهر بـ "دوار" على المسرح خلال حفل بأمريكا

محاليل ومستشفى.. تعرض ابنة الفنان الراحل أبو بكر عزت لوعكة صحية

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية لتطوير وتوسعة الطريق الساحلي الإسكندرية - مطروح

حسن المستكاوي: الأهلي لم يكن بمستواه أمام صن داونز.. والشناوي منع كارثة

علي جمعة: هذه الأعمال هي الأفضل في ليلة النصف من شعبان.. فيديو

رئيس أوكرانيا يكشف تفاصيل محادثته مع بينيت..ويؤكد: روسيا لن تقهرنا

بعد قرارات رئيس الزمالك.. الوداد : أوناجم وأشرف بن شرقي مرحب بهما

برنامج الدوم يرد على خطأ عدم ذكر اسم بهجت قمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ