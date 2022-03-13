برنامج الدوم يرد على خطأ عدم ذكر اسم بهجت قمر

حرص برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، على توضيح خطأ غير مقصود، حدث بإحدى الحلقات السابقة من البرنامج، وهو عدم ذكر اسم المؤلف بهجت قمر، بجانب اسم سمير خفاجي، أمام اسم مسرحيتهما حواء الساعة 12.

وأوضحت مقدمة البرنامج، أن هذا الخطأ غير مقصود على الإطلاق، مشيرة إلى أن مسرحية حواء الساعة 12، من تأليف الراحل بهجت قمر، وسمير خفاجى، وليست من تأليف الأخير فقط، كما كتبوا بجانب اسم المسرحية، في أثناء تقديم أحد المتسابقين مشهدا منها.

وكان الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر أبدى اعتراضه على هذا الموقف، مشيرًا إلى أهمية ذكر اسم والده على أعماله، طالبا من الجميع الحفاظ على حقوق ملكية أعمال والده.

تفاصيل الحلقة :

وشهدت حلقة اليوم لبرنامج الدوم، تصفية المتسابقين حيث سينقذ تصويت الجمهور موهبتين من فئة التمثيل وموهبتين من فئة الغناء وموهبة واحدة من فئة تقديم برامج وذلك على هواء مباشرة من اجل تأهليهم للمرحلة النهائية من البرنامج.

وشهدت الحلقات السابقة لبرنامج الدوم، التي عرضت اول امس الجمعة من برنامج الدوم تأهل ١١ متسابق والتي حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي، وحصل على المفتاح الذهبي من فئة التمثيل ياسمين عمر ومنة المصري ، اما المؤهلين للمرحلة النهائية مباشرة سعد سمير ومحمد فريد.

ومن فئة التقديم تأهلت مريم حسن الى المرحلة النهائية ومنحت لجنة التحكيم المفتاح الذهبي للمتسابق مازن سامي لكي ينقذه الجمهور بالتصويت، ومن فئة الغناء حصل ٣ متسابقين على المفتاح الذهبي وهم شهاب كمال ، محمد مانو ، نادين العمروسي ،وتأهل كل من ملكة ماهر وعبد الرازق علي الى النهائيات.

ويمكن للجمهور التصويت من اجل انقاذ المواهب عبر رقم ٤٠٥٠ من خلال ارسال رقم المتسابق او الاتصال ،او من خلال التصويت عبر رسائل Sms من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.