الصداع والحرمان من النوم أبرز أعراضها .. عدوى الجيوب الأنفية مشكلة متكررة أثناء الحمل .. و7 طرق طبيعية لعلاجها في المنزل

ما مدى شيوع التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل؟

ما هي الأنواع المختلفة من التهابات الجيوب الأنفية؟

ما الذي يسبب التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل؟

ما هي أعراض التهاب الجيوب الأنفية؟

هل يمكن للإصابة بعدوى الجيوب الأنفية عند الحامل أن تؤذي الجنين؟

متى تتصل بطبيبك؟

كيف يتم تشخيص التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل؟

ما هو علاج التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل؟

كيف تخفف احتقان الجيوب بشكل طبيعي؟

تنتج الجيوب الأنفية مخاطًا يتم تصريفه بشكل منهجي إلى الأنف لإبقائه نظيفًا وخاليًا من الالتهابات. قد تحدث عدوى الجيوب الأنفية أثناء الحمل عندما تلتهب البطانة الداخلية للجيوب أو تجاويف الأنف. يؤدي ذلك إلى سد ممرات التصريف ، وبالتالي ملء الجيوب الأنفية بالمخاط، أكثر مظاهر عدوى الجيوب الأنفية شيوعًا هو احتقان الأنف الذي يؤدي إلى الألم وصعوبة التنفس .



يعد التهاب الجيوب الأنفية أحد أكثر مضاعفات التهاب الأنف شيوعًا ومشكلة متكررة أثناء الحمل. هناك عوامل مختلفة تجعل النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية ، مع كون هرمونات الحمل أولية .

كشف موقع هيلثي عن أسباب وأعراض وعلاجات التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل.

ما مدى شيوع التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل؟

تظهر الدراسات القائمة على الملاحظة حوالي 20-40٪ معدل حدوث التهاب الأنف ومشاكل الجيوب الأنفية لدى النساء في سن الإنجاب و 10-30٪ تفاقم أثناء الحمل. السبب الأكثر شيوعًا لمشاكل الجيوب الأنفية التي تتطلب عناية طبية فورية هو العدوى البكتيرية أو التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي .

ما هي الأنواع المختلفة من التهابات الجيوب الأنفية؟



ينقسم التهاب الجيوب الأنفية إلى نوعين حسب شدته وتطوره. هم :



التهاب الجيوب الحاد: يُسمى أيضًا التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية ، وهو التهاب قصير الأمد للجيوب الأنفية. يمكن أن ينتج عن نزلات البرد أو الالتهابات البكتيرية أو الالتهابات الفيروسية في الجهاز التنفسي العلوي.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن: يأخذ التهاب الجيوب الأنفية الحاد شكل التهاب الجيوب الأنفية المزمن عندما يستمر الالتهاب لأكثر من ثلاثة أشهر. يمكن أن يكون هذا بسبب الظروف الأساسية مثل الربو أو الحساسية أو الزوائد الأنفية.

ما الذي يسبب التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل؟



تتضمن بعض المسببات المحتملة لعدوى الجيوب الأنفية أثناء الحمل ما يلي:

الهرمونات: الهرمونات المختلفة التي يتم إطلاقها أثناء الحمل ، وهي هرمون الاستروجين والبروجسترون ، وهرمون النمو البشري (HGH) وهرمون النمو المشيمي (PGH) ، تسبب تضخم الأغشية المخاطية للأنف ، مما يسهل زيادة تدفق الدم إلى الممرات الأنفية. يؤدي هذا أيضًا إلى تورم الأوردة الأنفية مما يؤدي إلى احتقان أو تفاقم التهاب الجيوب الأنفية الموجود .

العدوى: على الرغم من أنها ليست خاصة بالحمل ، إلا أن الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية يمكن أن تكون أحد العوامل المساهمة في التهاب الجيوب الأنفية بسبب تغير المناعة ، قد تكون النساء أكثر عرضة لمثل هذه العدوى أثناء الحمل.

الحساسية: قد يحدث احتقان الأنف أيضًا بسبب رد فعل تحسسي ، مثل التهاب الأنف التحسسي أو الحساسية الموسمية الأخرى.

نزلات البرد: انسداد الأنف هو أحد أعراض نزلات البرد الشائعة ، وقد يؤدي الزكام الموجود مسبقًا إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية .



ما هي أعراض التهاب الجيوب الأنفية؟



إلى جانب انسداد وسيلان الأنف وصعوبة التنفس ، فإن الأعراض الشائعة الأخرى لعدوى الجيوب الأنفية هي :

ألم مصحوب بضغط حول العينين والخدين

صداع الراس

الحرمان من النوم

التنقيط الأنفي الخلفي (المخاط يسيل في الحلق)

رائحة الفم الكريهة

التهاب الحلق والسعال

قلة حاسة الشم

يؤدي انسداد الأذنين إلى ضعف السمع

إعياء

هل يمكن للإصابة بعدوى الجيوب الأنفية عند الحامل أن تؤذي الجنين؟



تشير الأدلة القصصية إلى أن عدوى الجيوب الأنفية لا تسبب مضاعفات للطفل. الالتهابات أثناء الحمل ، مثل التهاب الجيوب الأنفية ، لا تنتقل إلى الطفل لأن المشيمة تحميه عن طريق تصفية المواد السامة من الجسم.

متى تتصل بطبيبك؟

يمكن أن يستمر التهاب الجيوب الأنفية الحاد أو التهاب الجيوب الأنفية ما بين سبعة و 14 يومًا أو ثلاثة أشهرعادة ما يختفي هذا مع الأدوية والعلاجات المنزلية. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من الأعراض التالية الموضحة أدناه ، فاطلب مساعدة الطبيب .

ارتفاع في درجة الحرارة

تغير لون مخاط الأنف إلى الأصفر أو الأخضر

استمرار الأعراض التي لا تهدأ مع الوقت أو الدواء

كيف يتم تشخيص التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل؟



بناءً على الأعراض ، يمكن للطبيب إجراء الفحوصات التالية لتشخيص التهاب الجيوب الأنفية :

اختبار الحساسية: يتم إجراء اختبار للجلد لاستبعاد احتمال حدوث رد فعل تحسسي يؤدي إلى احتقان الأنف. يمكن إجراء اختبار الحساسية ضد الحيوانات وغبار حبوب اللقاح والعث وما إلى ذلك.

فحص الدم: يكتشف فحص الدم استجابة الجسم المناعية تجاه مسببات الحساسية الشائعة ويتحقق من قوة المناعة لدى الشخص.

التنظير الداخلي للأنف: في هذا الإجراء ، يتم إدخال أنبوب مرن به ضوء من الألياف الضوئية في الأنف لتحديد أي سلائل أو تشوهات بالأنف.

الفحص بالأشعة المقطعية: للحصول على صورة مفصلة ، يساعد التصوير المقطعي المحوسب في تصور الالتهابات أو التشوهات ، إن وجدت.

ما هو علاج التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل؟



يشمل علاج التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل إعطاء الأدوية بما في ذلك :



كميات مضبوطة من مضادات الهيستامين والبلغم ومزيلات الاحتقان ومثبطات السعال لعلاج التهابات الجهاز التنفسي.

يمكن أن يساعد شطف الأنف بمحلول ملحي في تقليل التورم.

ملاحظة: يجب عليك مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تناول أي دواء لتجنب النتائج السلبية.

كيف تخفف احتقان الجيوب بشكل طبيعي؟



بعض العلاجات المنزلية للتخفيف من الازدحام تشمل :

الترطيب: شرب الكثير من الماء والسوائل ، مثل عصير الحمضيات والمرق ، يمكن أن يعزز مناعتك ويساعد على التخلص من الازدحام.

قطرات محلول ملحي محلي الصنع: إلى جانب قطرات المحلول الملحي الصيدلانية ، يمكنك عمل قطرات ملحية في المنزل عن طريق خلط 1/8 ملعقة صغيرة من الملح وقليل من صودا الخبز في كوب واحد من الماء الدافئ.

استنشاق البخار: خذ قدرًا من الماء المغلي الساخن واستنشق البخار عن طريق تغطية رأسك بمنشفة. سيؤدي ذلك إلى تنظيف أنفك المسدودة والمخاط في صدرك. يمكنك أيضًا استخدام مرطب أثناء الليل.

الغرغرة: سيعالج هذا أحد أكثر أعراض التهاب الجيوب الأنفية إزعاجًا ، وهو التهاب الحلق. قم بإذابة قليل من الملح في كوب من الماء الدافئ وتغرغر بالمحلول. العسل والليمون فعالان أيضًا في علاج التهاب الحلق.

النوم: وضعية النوم هي أيضًا عامل مؤثر. إذا كنت تنام ورأسك مرفوعة قليلًا عن طريق وضع وسائد إضافية تحت رأسك ، فقد تجد أنه من الأسهل عليك التنفس. أيضا ، يعتقد أن النوم الجيد يحسن المناعة. قد تساعد شرائط الأنف في فتح ممر الأنف.

تجنب المواد المسببة للحساسية: نظرًا لأن التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن ينتج أيضًا عن تفاعل تحسسي ، فمن المستحسن تجنب مسببات الحساسية الشائعة. يمكنك التحدث مع طبيبك وطلب مضادات الهيستامين الآمنة للحمل.

الحفاظ على نظام غذائي صحي: يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي مغذي مع الفواكه والخضروات في تعزيز مناعتك.

قد يكون التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل شائعًا ، لكن هذا لا يقلل من الشعور بعدم الراحة بنفس القدر.

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول خيارات العلاج وجرب بعض العلاجات المنزلية للتخفيف من الأعراض وتخفيف الانزعاج.