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مرأة

مع عودة رياح الخماسين.. نصائح لمرضى الحساسية والأمراض التنفسية لتجنب أضرارها

نصائح لتجنب التهاب
نصائح لتجنب التهاب الجيوب الأنفية في العواصف الترابية

مع تغيرات حالة الطقس و عودة رياح الخماسين و حدوث التقلبات الجوية فقد يعاني مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية من مشاكل عديدة؛ حيث يعد ألم الجيوب الأنفية أحد الأسباب الأكثر شيوعًا وراء اللجوء إلى العناية الطبية .

 

نصائح لتجنب التهاب الجيوب الأنفية في العواصف الترابية 



ويعاني أكثر من 37 مليون أمريكي من أعراض التهاب الجيوب الأنفية والحساسية مثل آلام الجيوب الأنفية واحتقان الأنف وإفرازات الأنف السميكة ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأذن والأنف والحنجرة، وتتزايد هذه الأرقام بسبب زيادة الملوثات، إلى جانب مقاومة المضادات الحيوية .

 

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وقالت الدكتورة جيوتي جوبال طبيب الأسرة في بنسلفانيا، بعض الأشخاص يعانون من الحساسية الموسمية ويتضايقون كثيرًا خلال الربيع والخريف ، عندما يكون عدد حبوب اللقاح مرتفعًا، بينما يعاني البعض الآخر من الحساسية على مدار العام والتي تسبب باستمرار آلام الجيوب الأنفية واحتقانها.

ويقول الدكتور جوبال، إن السبب الرئيسي الثاني هو نزلات البرد أو الأنفلونزا. يمكن أن يتحول البرد الذي يسببه الفيروس إلى التهاب في الجيوب الأنفية؛ حيث يهاجم فيروس الزكام بطانة الجيوب الأنفية التي تستجيب بالانتفاخ، وهذا يؤدي إلى تضييق ممرات التصريف في الجيوب الأنفية.

 

نصائح لتجنب التهاب الجيوب الأنفية في العواصف الترابية 



وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة، أنه عند التهاب الجيوب الأنفية فإنه يتم إنتاج المزيد من المخاط ، والذي يتم حظره في الجيوب الأنفية المتورمة، تحب البكتيريا أن تنمو حيث يتراكم المخاط وتتسبب أحيانًا في التهاب الجيوب الأنفية، ويمكن أن تستمر العدوى حتى بعد زوال فيروس البرد.

ويمكن اتخاذ بعض الخطوات للوقاية  للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية، والأمراض التنفسية، وفقا لما جاء في موقع everydayhealth الطبي، وتشمل :

- غسل اليدين بشكل متكرر؛ حيث يمكن للفيروسات أن تعيش لفترة أطول على مقابض الأبواب والأسطح الأخرى.

- الحصول على لقاح الأنفلونزا سنويًا،  والذي بدوره يمكنه ان يمنع التهاب الجيوب الأنفية والحساسية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ومارس التمارين الرياضية بانتظام، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، فإن البقاء بصحة جيدة يحافظ على نظام المناعة لديك .

- الإقلاع عن التدخين؛ حيث صرحت كلية الطب بجامعة هارفارد أن دخان السجائر يمكن أن يهيج الجيوب الأنفية.

- استخدم المرطب؛ حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى آلام الجيوب الأنفية.

- عدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية؛ حيث يمكن أن تساعدك المضادات الحيوية إذا كنت مصابًا بعدوى بكتيرية ، لكنها لن تفعل شيئًا للعدوى الفيروسية.

- استخدام محلول ملحي للأنف، ويمكنك شراء محلول ملحي من الصيدلية أو يمكنك صنعه بنفسك عن طريق خلط 1/4 ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ. توصي الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة باستخدام الملح الخالي من اليوديد والماء المقطر (أو الماء المغلي والمبرد مسبقًا). 

- غلق النوافذ وتجنب الخروج في العواصف الترابية، خاصة بين الساعة 5 صباحًا و 10 صباحًا ، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه عدد حبوب اللقاح هو الأعلى .

- محاربة الغبار في المنزل، لذا يجب بتنظيف جميع الأسطح بالمكنسة الكهربائية ومسحها بانتظام .

الحساسية الجيوب الانفية التهاب الجيوب الانفية العواصف الترابية احتقان الأنف الحساسية الموسمية

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