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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تعرف أنك مصاب بـ أمراض القدم

امراض القدم
امراض القدم

تعد أمراض القدم سواء الفطريات أو المشكلات الطبية الموجودة في القدمين من المشكلات الشائعة خاصة في فصل الصيف ولكننا لا نهتم بالقدم بالشكل الكافي لذا لا نكتشفها إلا في وقت متأخر.

يعاني عدد كبير من الأشخاص من أمراض القدم دون أن يدركوا ذلك مما يجعل المشكلة تتطور ولا يتم اكتشافها إلا في مراحل متأخر تحتاج للرقود في المنزل أو تعيق الحركة بعض الوقت.

لذا من المهم معرفة أعراض أمراض القدم المختلفة ونقدمها لكم وفقا لما جاء في موقع “هيلث لاين” 

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أعراض فطريات القدم
قد تكون القدم المصابة مؤلمة ومن الممكن حدوث تورم وتغير في اللون وتشكيل نفطة أو قرحة وتعتمد أعراض القدم المصابة على السبب.

 

نقطة مصابة
بثور القدم هي جيوب من السوائل الصافية تتشكل تحت الجلد وهى شائعة جدًا وعادة ما تنتج عن احتكاك الأحذية الضيقة جدًا.

يمكن أن تصاب بثور القدم بالعدوى وتتطلب علاجًا فوريًا. الدفء والاحمرار حول البثور علامات على الإصابة، بدلاً من السوائل الصافية ، قد تمتلئ نفطة القدم المصابة بالصديد الأصفر أو الأخضر. في الحالات الشديدة من قدم الرياضي ، قد تصاب ببثور على قدمك أو بين أصابع قدميك .

 

تغير في لون الجلد
قد يتغير لون القدم المصابة فالاحمرار هو علامة شائعة للإصابة بالعدوى وإذا أصبت بالتهاب النسيج الخلوي ، فقد تلاحظ اتساعًا في منطقة الاحمرار أو خطوط احمرار من المنطقة المصابة وتعد البقع البيضاء المتساقطة بين أصابع القدم علامة شائعة على قدم الرياضي.

 

الدفء
قد يشعر الجلد حول المنطقة المصابة بالدفء عند لمسه في حالة إصابة قدمك وهذه علامة محتملة على التهاب النسيج الخلوي.

 

رائحة
قد تلاحظ رائحة كريهة تنبعث من قدمك. يمكن أن تسبب قدم الرياضي رائحة كريهة وقد تلاحظ وجود رائحة إذا كان لديك صديد ينزح من القرحة أو الجلد حول ظفر إصبع نامٍ .

 

تورم
الالتهاب هو عرض شائع للقدم المصابة وقد يقتصر التورم الناتج عن الالتهاب على منطقة العدوى ، مثل إصبع القدم ، أو قد ينتشر إلى قدمك بالكامل وقد يتسبب التورم في ظهور بشرتك لامعة أو شمعية.

 

تلون أظافر القدم
يمكن أن تسبب فطريات أظافر أصابع قدميك تغيير لونها وفي البداية يمكن أن تسبب العدوى الفطرية بقعة بيضاء أو صفراء تحت طرف أظافر القدم ومع تفاقم العدوى وسوف يتغير لون أظافرك وقد تصبح سميكة أو خشنة.

 

الحمى
الحمى هي عرض شائع للعدوى ويمكن أن تجعلك الحمى تشعر بالخمول وتسبب آلامًا في الجسم.

 

صديد أو تصريف السوائل
قد تلاحظ خروج سائل أو صديد من قدمك المصابة إذا كان لديك خراج  ويمكن أن يتسبب ظفر القدم المصاب بالعدوى في تكوين جيب مملوء بالصديد تحت جلدك على جانب الأظافر.
 

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