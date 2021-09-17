متقدمة ومتأخرة.. أعراض تؤكد إصابتك بمرض القدم السكري

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة وزميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، أن علامات وأعراض القدم السكرية تنقسم الى اعراض اولية واعراض متأخرة مثل أعراض القدم السكرية الأولية وفقدان الشعور والإحساس بالقدم، وتقرحات القدم يرافقها الخراج واحتباس السوائل والرائحة الكريهة مع التقرحات على حواف القدم وتكون باردة ذات لون وردي بالإضافة الى وجود ضمور الجلد، وغياب النبض وتضخم الشرايين وتلون الجلد وتغيرات درجة حرارة الجلد.



وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية والقدم السكرى، أن هناك أعراض كثيرة أخرى لمرض القدم السكرى مثل صعوبة حفظ التوازن أثناء الوقوف أو المشي والآلام المتكررة بالقدم بدون إصابات أو جروح أو وجود أعراض تلف الأعصاب مع آلام حارقة لاسعة تزداد في الليل وآلام مثل التيار الكهربائي أو آلام حادة.



وأضاف الدكتور وليد الدالى أن هناك اعراض متأخرة للقدم السكري مثل حدوث الكدمات والقرح نتيجة غياب شعور المريض بقدمه وضمور في العضلات نتيجة عدم توصيل الأعصاب للنبضات العصبية، مع نقص الكالسيوم فى العظام تصبح العظام ضعيفة و مشوهة و عرضة لأي كسر حتى بدون أن يشعر المريض وعدم التئام الجروح نتيجة ضعف الدورة الدموية فيها ونتيجة لوصول كمية أقل من الدم إلى القدم، فإن القدم تتلقى كمية أقل من الأوكسجين والمغذيات الضرورية لشفاء الجروح ومكافحة العدوى.



وأكد الدكتور وليد الدالى، أن المصاب يفقد القدرة على المشي لوقت طويل وفي حالة كبار السن، فإنهم قد لا ينتبهوا لهذه المشكلة، لأنهم لا يمشوا كثيراً وبالتالي لا ينتبهوا إلى عدم قدرتهم على المشي على الأظافر وتشققها ووجود التورمات بأجزاء من القدم خاصة السطح، باطن القدم، الأصابع أو الكاحل بالإضافة الى خروج صديد من القدم وهي علامة متأخرة جدا والغرغرينا وهي زرقة أو سواد بالأصابع أو الجوانب أو بطن القدم، وهناك أعراض تتلخص في التشوهات وتغير شكل القدم مثل الإعوجاج أو إنحراف القدم إلى جهة معينة أو تغير شكل الأصابع.