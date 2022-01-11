بعد تحذير الأرصاد.. 8 فئات أكثر عرضة لأضرار العواصف الترابية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود بعض العواصف الترابية خلال الأيام القادمة فى أنحاء مختلفة من البلاد، ما يستوجب على المواطنين اتخاذ بعض الاجراءات الصحية للوقاية من أضرار العواصف الترابية.

تعد العواصف الترابية أحد أهم العوامل الطبيعية التى تضر صحة الإنسان بشكل مباشر ولها تأثير سريع، لذا يحذر الأطباء دائما منها.

وبعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للتعرض لأضرار العواصف الترابية من غيرهم بسبب معاناتهم من بعض المشكلات الصحية، لذا عليهم توخى الحذر أكثر من غيرهم ، ويفضل عدم خروجهم من المنزل أثناء فترة العواصف الترابية.

وفقا لما جاء في موقع “healthywa” نعرض أبرز الأشخاص الأكثر عرضة لأضرار العواصف الترابية:

مرضى الحساسية

المصابون بالربو وأمراض الجهاز التنفسي

المصابون بأمراض العيون خاصة التهاب الملتحمة

من يعانون من التهاب الجيوب الأنفية

المصابون بالتهابات في الجلد

من يعانون من مشاكل في الرئة

الأطفال الرضع

وفي بعض الحالات مرضى المخ والأعصاب