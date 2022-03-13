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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع الأطر القانونية.. أوكرانيا تكشف آخر تطورات المفاوضات مع روسيا

صدى البلد

قال مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك إنه سيتم تحديد موعد الاجتماع المقبل بمجرد وضع أطر قانونية متبادلة مع روسيا.

وأضاف:"يجب أن تكون مسألة تعويض الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا ضمن جدول المفاوضات".

وتابع:"لا نستبعد مشاركة دولة ثالثة معنية بالنزاع بشكل مباشر أو غير مباشر بالمفاوضات".

وواصل:"روسيا وأوكرانيا تعملان على تحديد النقط الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المفاوضات".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال يوم أمس السبت، تحدث عن "توجه مختلف بشكل جوهري" خلال المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

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كما اقترح زيلينسكي، إجراء جولة مفاوضات مع روسيا في إسرائيل، وذلك بعد جولتين سابقتين عقدتا في بيلاروسيا وتركيا.

وقال إن المفاوضين الأوكرانيين والروس "بدأوا في مناقشة مسائل محددة بدلا عن طرح إنذارات نهائية".

واعتبر رئيس أوكرانيا هذه التغيرات في المواقف التفاوضية بأنها "نهج جديد مختلف نوعيا"، مشيرا إلى أن هذا النهج مطلوب لإنجاح التفاوض بين طرفي النزاع.

أوكرانيا روسيا المفاوضات ميخائيل بودولياك زيلينسكي

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