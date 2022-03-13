الرئيس الأوكراني: روسيا لن تستطيع هزيمتنا..ونحتاج للوقت والقوة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا لا تستطيع هزيمة أوكرانيا لأن "المحتل ليس له القدرة المعنوية لذلك".

وأضاف زيلينسكي أن "العدو يريد تكرار سيناريو دونيتسك ولوجانسك في خيرسون لإعلانها جمهورية" وأن"مجلس إدارة مدينة خيرسون اجتمع بكل أعضائه السبت وأكد أن المدينة أوكرانية وأن العدو غير مرحب له" و"مجلس إدارة مدينة خيرسون أكد أنه يرفض مساعي إعلان المدينة جمهورية مستقلة".

وتابع رئيس أوكرانيا:"لن نغفر للمحتل الروسي وسنلاحق كل من له دور في الحرب على بلادنا" و"نحتاج إلى الوقت والقوة لنكسر القوة العسكرية التي دخلت أرضنا".

وأكد الرئيس الأوكراني:"نمتلك الخطط ومتأكدون أننا سنصل إلى أهدافنا بالاعتماد على قواتنا".

وواصل:"المساعدات الإنسانية ستصل يوم غد إلى مدينة ماريوبول".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"نحظى الآن بدعم هو الأقوى في تاريخ أوكرانيا وتاريخ استقلالنا"، و"روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك هي ككوريا الشمالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة". "روسيا بهجومها علينا عزلت نفسها وأصبحت بلدا لا يريد أحد العيش فيه".

وأضاف:" قوة وشجاعة شعبنا وجيشنا أذهلت العالم أجمع ونحن نحارب من أجل حياة أفضل لأطفالنا".

واتهم زيلينسكي روسيا باستقدام مقاتلين مرتزقة من سوريا، وأكد أن روسيا تريد تدمير بلاده مثلما دمرت كل شئ في سوريا واحتلتها.