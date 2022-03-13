رئيس أوكرانيا يكشف تفاصيل محادثته مع بينيت..ويؤكد: روسيا لن تقهرنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لبحث أفق محادثات السلام.

وأضاف زيلينسكي:"تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هاتفيا عن العدوان الروسي وآفاق محادثات السلام" و"طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي المساعدة في إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول الأسير وشخصيات عامة محلية".

وتابع:"تمكنا من إخراج 12 ألف و729 شخص والمساعدات الإنسانية لماريوبول يجب أن تصل الأحد".

وقال زيلينسكي:"روسيا لن تقهرنا"، و"نعمل على تزويد قواتنا بكل ما هو ضروري للدفاع وتحرير المزيد من أراضينا".

بينما قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس أناتوليفيج شميكال إن:"عشرات الدول والمنظمات تساعدنا ماليا وإنسانيا وعسكريا"، و"المزيد من الدول تنضم إلى التحالف الموالي لأوكرانيا بفضل جهود الرئيس والحكومة والدبلوماسيين".