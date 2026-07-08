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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية يجسد الشراكة مع القطاع الخاص

لقاء الوزير مع المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «السويدي إلكتريك»
لقاء الوزير مع المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «السويدي إلكتريك»
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية المزمع إقامته بمنطقة العين السخنة، بالشراكة مع مجموعة «السويدي إلكتريك»، يمثل خطوة استراتيجية نحو تعظيم القيمة الاقتصادية للثروات التعدينية، وترجمة عملية لرؤية الدولة في التحول من تصدير الخامات إلى إقامة صناعات تعدينية متكاملة تحقق أعلى قيمة مضافة، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن التوافق على تنفيذ المشروع يأتي كأحد أوائل ثمار الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما أسهم في تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية، وفتح المجال أمام شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي مرتفع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «السويدي إلكتريك»، بحضور الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، لبحث اللمسات النهائية الخاصة بتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة، بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية «واديكو»، ومجموعة «السويدي إلكتريك».

وأكد المهندس كريم بدوي، حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم لضمان نجاح المشروع، من خلال المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، وتذليل أي تحديات قد تواجهه، بما يضمن تحويله إلى قصة نجاح حقيقية تعكس قدرة مصر على تنفيذ مشروعات صناعية وتعدينية ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة، وتعزز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بقطاع التعدين المصري.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات تعدينية متكاملة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.

وحضر اللقاء المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، و الجيولوجي رضا سليم، رئيس مجلس إدارة شركة واديكو، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، إلى جانب عدد من قيادات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ومجموعة «السويدي إلكتريك».

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