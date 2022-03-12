اتصال هاتفي جديد بين رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الأوكراني

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم السبت، عن إجرائه اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاتصال الهاتفي الذي استمر أكثر من ساعة السبل لوقف القتال في أوكرانيا والجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا الشأن.

وكان أعلنت روسيا، اليوم السبت، السيطرة على منطقتي نوفواندريفكا وكيريلوفكا شرقي أوكرانيا، وإسقاط عدد من المقاتلات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إنه تم إسقاط طائرة هليكوبتر عسكرية أوكرانية من طراز Mi-24 و3 طائرات مسيرة بينها طائرة من طراز "بيرقدار".

وأضاف أنه تم تدمير 79 منشأة من البنية التحتية التابعة للجيش الأوكراني السبت، ليبلغ العدد الإجمالي 3595 هدفاً تم تدميره ضمن البنية التحتية.

وكشفت روسيا عن تدمير 61 مروحية و126 مسيّرة خلال العملية العسكرية الخاصة على الأراضي الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية.

وأوضح المسؤول الروسي أنه جرى تدمير 1159 دبابة ومدرعة و118 راجمة صواريخ و436 قطعة مدفعية، كما تم تعطيل 3593 منشأة في البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، منذ إعلان روسيا بدء العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

وتابع "سيطرت مجموعة من قوات جمهورية لوجانسك الشعبية على مستوطنات الشباب وفوزجوري وسيطرت على الجزء الجنوبي ووسط مدينة بوباسنايا"، مشيرا إلى القوات الشعبية وصلت إلى ضواحي مدينة سيفيرودونيتسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لوضع الإنساني يتدهور في أوكرانيا التي تواجه هجوما للقوات الروسية وأنه "كارثي" في بعض المدن.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الجنرال ميخائيل ميزينتسيف قوله إن "الوضع في أوكرانيا ويا للأسف يستمر في التدهور بسرعة وقد اتخذ في بعض المدن أبعادا كارثية".

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.