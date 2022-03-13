أوكرانيا تبلغ الوكالة الذرية: روسيا تخطط للسيطرة الدائمة على محطة زابوريزهزهيا النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أوكرانيا أبلغت الوكالة النووية بأن روسيا تخطط للسيطرة الكاملة والدائمة على محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية.

بينما نفى الكرملين هذه المزاعم، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بيترو كوتين رئيس شركة إنرجواتوم المشغلة لمحطة الطاقة النووية الأوكرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن نحو 400 جندي روسي موجودون بدوام كامل في المحطة. كما أكد للوكالة أن محطة الطاقة النووية تخضع لسيطرة قائد القوات العسكرية الروسية.

وكانت القوات الروسية سيطرت على المصنع قبل أكثر من أسبوع بقليل.