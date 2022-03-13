نائب الرئيس الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يهددنا جميعاً

حذرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا "يهدد الديمقراطية والأمن في جميع أنحاء أوروبا" و"بالتبعية، عندما تتعرض الديمقراطية للتهديد في أي مكان، فإنها "تهددنا جميعا".

وأدلت هاريس بهذه التصريحات يوم السبت لزملائها الديمقراطيين بعد عودتها من زيارة دولة إلى بولندا ورومانيا.

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا لتقديم المزيد من المساعدات القوية لأوكرانيا، لكنها أصرت على أنها لن تتخذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى صراع مباشر مع روسيا، مثل فرض منطقة "حظر جوي" فوق أوكرانيا.

يواجه البيت الأبيض تحديا في مواجهة الأزمة الأوكرانية - عند توليه منصبه، واجه الرئيس بايدن جمهورا أمريكيا مترددا في أن تصبح الولايات المتحدة متشابكة في حروب أجنبية، وعند انسحابه من أفغانستان العام الماضي، أعلن أنه ليس مكان أمريكا للمساعدة في مراقبة العالم.

ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الرأي العام الأمريكي يولي اهتماما متزايدا لأوكرانيا، حيث يؤيد ما يصل إلى 45٪ منطقة "حظر جوي" فوق البلاد.