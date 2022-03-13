البيت الأبيض يعقد مؤتمراً لمؤثري "تيك توك" بشأن أوكرانيا وأهداف واشنطن الاستراتيجية

عقد مسؤولو البيت الأبيض مؤتمراً صحفياً خاصاً عبر تقنية الاتصال المرئي لنحو 30 من المؤثرين الناشطين على تطبيق "تيك توك"، وذلك لإطلاعهم على أحدث الرسائل الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأدلى بالإحاطة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي ومستشار مجلس الأمن القومي مات ميلر. ومنذ ذلك الحين، نشر العديد من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي عن أوكرانيا.

وشمل الموضوع "الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة"، وفقا للصحيفة، مثل كيفية رد الولايات المتحدة على التصعيد النووي الروسي وكيف يتم إنفاق دولارات المساعدات الأمريكية لمساعدة أوكرانيا.

وقد تبنت إدارة بايدن تيك توك على نطاق واسع كوسيلة للوصول إلى الأمريكيين الأصغر سنا الذين يحصلون على الكثير من أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي.