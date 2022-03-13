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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. ناسا تفتح عينة سُحبت من تربة القمر قبل نصف قرن

صدى البلد

عرضت فضائية “ يورونيوز”مقطع فيديو يرصد لقطات لوكالة ناسا وهي تفتح عينة سُحبت من تربة القمر قبل نصف قرن.

وأفاد الفيديو، أن مهمات "أبولو" جمعت أكثر من ألفي عينة صخرية من القمر في المجموع، غير أن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بدأت للتو بفتح إحدى آخر هذه العينات بعد خمسين عاما على جلبها إلى الأرض.

وخلال هذا الوقت كله، تم الإبقاء على بعض الأنابيب مغلقة بإحكام لدرسها بعد سنوات طويلة باستخدام أحدث التقنيات.

وأخذت العينة عبر غرس أنبوب طوله 35 سنتيمترا وعرضه أربعة سنتيمترات، في تربة وادي توروس-ليترو القمري. وهذه أول عينة تُفتح من بين العينتين الوحيدتين اللتين أغلقتا فراغيًا على سطح القمر. وقد تحوى على غازات أو مواد متطايرة مثل الماء وثاني أكسيد الكربون.

والهدف من هذه التجربة استخراج هذه الغازات الموجودة على الأرجح بكميات صغيرة جدا، لتحليلها بفضل تقنيات القياس الطيفي التي أصبحت فائقة الدقة في السنوات الأخيرة.

 

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