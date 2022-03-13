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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 13 - 3 - 2022 العديد من المباريات الهامة بالدوري الإنجليزي الممتاز.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة   
تشيلسي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

وست هام X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                                  

ليدز يونايتد X نوريتش سيتي – الساعة 4 عصرا              

ساوثهامتون X واتفورد – الساعة 4 عصرا              

إيفرتون X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                                  

آرسنال X ليستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                  

وحقق فريق ليفربول، الفوز على ضيفه برايتون 2-0 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي ليواصل الضغط عليه.

كما فاز فريق مانشستر يونايتد، على ضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي البريميرليج.

 

فيما تجمد رصيد توتنهام بالمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة وله مباراة مؤجلة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الجولة 29
1- مانشستر سيتي – 69 نقطة

2 – ليفربول – 66 نقطة

3 – تشيلسي – 56 نقطة

4 – مانشستر يونايتد – 50 نقطة

5 – أرسنال – 48 نقطة

6 – وست هام يونايتد – 45 نقطة

7 – توتنهام – 45 نقطة

8 – وولفرهامبتون – 43 نقطة

9 – أستون فيلا – 36 نقطة

10 – ساوثهامبتون – 35 نقطة

11 – كريستال بالاس – 33 نقطة

12 – ليستر سيتي – 33 نقطة

13 – برايتون – 33 نقطة

14 – نيوكاسل يونايتد – 31 نقطة

15 – برينتفورد – 30 نقطة

16 – ليدز يونايتد – 23 نقطة

17 – إيفرتون – 22 نقطة

18 – بيرنلي – 21 نقطة

19 – واتفورد – 19 نقطة

20 – نورويتش سيتي – 17 نقطة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي تشيلسي

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