عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم الأحد .. رابطة الأندية: الدورى سينتهي أواخر سبتمبر

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي
 

وكيله: الجزيري انضم لمنتخب تونس قبل انتقاله للزمالك.. ونادي إماراتي كبير يفاوضه

أكد حازم فتوح وكيل أعمال سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك أن الأخير مرتبط بعقده مع الفريق حتى ٢٠٢٤.

بعد قرارات رئيس الزمالك.. الوداد : أوناجم وأشرف بن شرقي مرحب بهما

أوضح محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي حقيقة وجود مفاوضات من جانب ناديه مع الثنائي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي لاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية.

مدرب صن داونز: كايزر تشيفز يحقد علينا.. ويتعاون مع الأهلي ضدنا

أكد مانكوبا منجكيثى مدرب نادي صنداونز الجنوب أفريقي، أنه شعر بالحقد ضد فريقه من جانب مسؤولي فريق كايرز تشيفز، بسبب ما وصفه بـ"التسهيلات" التي قدموها للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

رابطة الأندية: الدوري سينتهي أواخر سبتمبر.. ونرفض فكرة التأجيل

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية موعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد

تقام اليوم الأحد 13 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة حول العالم يأتي على رأسهم الدوري الإنجليزي الممتاز.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة   
تشيلسي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

وست هام X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                                  

ليدز يونايتد X نوريتش سيتي – الساعة 4 عصرا              

ساوثهامتون X واتفورد – الساعة 4 عصرا    

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

سعر الذهب اليوم الأحد 13- 3- 2022

دوي انفجارات عنيفة في لفيف وعدد من مناطق أوكرانيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

سعر الدولار في البنوك اليوم 13-3-2022

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

ترشيحاتنا

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم الأحد .. رابطة الأندية: الدورى سينتهي أواخر سبتمبر

مصر لا تترك أبناءها.. الدولة تأمن مستقبل الطلاب العائدين من أوكرانيا

أهم الأخبار.. عبد الغفار: لا مكان للعائدين من أوكرانيا في الجامعات.. مدرب صن داونز: كايزر تشيفز يحقد علينا.. عدد زيجات صابر الرباعي

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

خلال حريق ضخم.. أب أمريكي يلقي بطفله من الطابق الثاني لسبب غريب

جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات بالولايات المتحدة .. صور

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ