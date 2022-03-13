أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم الأحد .. رابطة الأندية: الدورى سينتهي أواخر سبتمبر

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي



أكد حازم فتوح وكيل أعمال سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك أن الأخير مرتبط بعقده مع الفريق حتى ٢٠٢٤.

أوضح محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي حقيقة وجود مفاوضات من جانب ناديه مع الثنائي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي لاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية.

أكد مانكوبا منجكيثى مدرب نادي صنداونز الجنوب أفريقي، أنه شعر بالحقد ضد فريقه من جانب مسؤولي فريق كايرز تشيفز، بسبب ما وصفه بـ"التسهيلات" التي قدموها للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية موعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

تقام اليوم الأحد 13 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة حول العالم يأتي على رأسهم الدوري الإنجليزي الممتاز.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وست هام X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد X نوريتش سيتي – الساعة 4 عصرا

ساوثهامتون X واتفورد – الساعة 4 عصرا