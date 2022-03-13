دورة تدريبية لمربي النحل ومحاربة سوسة النخيل بالوادي الجديد

تنظم مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، دورة تدريبية لمربي النحل" ومحاربة سوسة النخيل بمركز الداخلة.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الوادي الجديد، في تصريح صحفي له اليوم الاحد ، إن الدورة ستستمر على مدار الأسبوع بهدف تعريفهم بالجديد مواجهة حشرة سوسة النخيل الحمراء وفي تربية النحل وتحقيق أعلى عائد من المناحل.

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وأضاف المرسي، أنه سيجري تدريب شباب النحالين في كل قرية ليجري تدريبهم على أعمال فحص النخيل وكيفية اكتشاف الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، ويجري تدريبهم على كيفية استخدام أجهزة الحقن الحديثة لعلاج النخيل المصابة، ويشمل التدريب كيفية تقليم ونظافة النخيل خاصة رأس النخلة، كما أن هذه الدورة تجري بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية لاختيار الشباب المشارك في هذه الدورة.

يأتي لك من اجل الحفاظ علي محصول البلح ونشر ثقافة تربية النحل بين شباب الوادي الجديد .