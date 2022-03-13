تعليم الوادي الجديد: تشغيل 4 مدارس بالطاقة الشمسية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن تشغيل ٤ مدارس بالطاقة الشمسية بمركزي الخارجة والداخلة.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريح له، إنه جرى بدء العمل بتركيب الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء بمدرسة الخارجة الزراعية، فيما يجرى الاستعداد والتجهيز لتشغيل 4 مدارس بالطاقة الشمسية بإدارة الداخلة التعليمية.

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وأوضح أنه يجرى العمل في تركيب الألواح الشمسية لتشغيلها في 4 مدارس بمركز الداخلة بالطاقة الشمسية والتي تشمل مدارس موط الثانوية الفنية للبنات، الشهيد أحمد المنسي الثانوية العسكرية، موط الثانوية الزراعية، الثانوية الجديدة بإدارة الداخلية التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد في استغلال الطاقة الشمسية وتحقيق الاستفادة من مقومات المحافظة في مجال الطاقة المتجددة.