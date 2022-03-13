مساعد فيريرا: سعيد بالتواجد في الزمالك وسنعمل بقوة من أجل إسعاد جماهيره

أكد روي أجواش مساعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بالتواجد في نادٍ كبير بحجم القلعة البيضاء.



وقال المساعد في المؤتمر الصحفي: "أعد جماهير الزمالك بأننا سنعمل بقوة من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة".



وشدد على أنه يؤيد حديث البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ويتفق معه والفترة المقبلة تحتاج تكاتف جميع الجهود من أجل إعلاء اسم الزمالك.



وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد لتقديم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.