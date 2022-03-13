مرتضى منصور : كارتيرون دمر الزمالك .. ولن نجدد لـ بن شرقى وأوناجم

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه هو من أعاد محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق من سموحة، واللاعب طلب الحصول على 32 مليون جنيه من أجل التجديد.



وأضاف أن أشرف بن شرقي تهرب من التجديد وتحجج بحضور شقيقه والتفاوض معه، موضحا أن أوناجم لن يجدد عقده، خاصة وأنه عندما جاء للزمالك أكد أنه يسعى لصنع مجد مع القلعة البيضاء ولكن مستواه لا يليق بالزمالك.



وتابع:" كارتيرون دمر الفريق قبل رحيله عن تعمد، كارتيرون رحل ونقول له مع السلامة وسيف الدين الجزيري أيضا نقول له مع السلامة أيضاً بعد ما كان يحصل على 300 ألف جنيه في طنطا و مليون جنيه في المقاولون العرب".



وأضاف أن هناك لاعب يتبقى في عقده موسمين وتم تعديل عقده ووضع بند يقضي بحصوله على مقابل مادي أعلى من أي لاعب بالفريق.



وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد لتقديم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.