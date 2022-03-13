تطورات الحالة الصحية لـ ليلى طاهر فى عيد ميلادها.. خاص

تحتفل اليوم الفنانة ليلى طاهر ، بعيد ميلادها والتى قدمت عديد من العمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

وطمئنت ليلى طاهر جمهورها على تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها الى أزمة صحية شديدة دفعتها لاجراء عملية حجراحية فى القدم وتركيب مفصل.

وقالت ليلى طاهر فى تصريح لـ “صدى البلد” : اننى بحالة صحية جيدة فى الفترة الحالية واسير على تعليمات الاطباء بشكل منتظم بعد تركيب المفصل فى القدم.

وتعرضت الفنانة ليلى طاهر، خلال الفترة الماضية لوعكة صحية، بسبب سقوطها على قدمها بشكل مفاجئ، بعد أن فقدت اتزانها، وتم نقلها بسرعة إلى المستشفى، ما أثار حزن أصدقائها وأسرتها ومحبيها.

تفاصيل إصابة ليلى طاهر

بعد أن تعرضت الفنانة ليلى طاهر لإصابة أدت إلى كسر في القدم، بعد سقوطها المفاجئ عليها، إثر فقدانها للإتزان، تم نقلها بسرعة إلى المستشفى، وتم وضع قدمها في الجبس، وخضعت لعملية جراحية في قدمها.

الحالة الصحية لـ ليلى طاهر

أجرت الفنانة ليلى طاهر عملية جراحية في قدمها المصابة بالكسر، وتجري حاليًا بعض جلسات العلاج الطبيعي، بعد ان تم تركيب مفصل في قدمها، متمنية أن تعود لطبيعتها وأن تسير مرة أخرى على قدمها.

وتمنت الفنانة ليلى طاهر الدعاء منى جمهورها بالشفاء العاجل، وتماثلها الشفاء، حيث أنها غادرت المستشفى منذ عدة أيام وعادت إلى منزلها.

من هي ليلى طاهر؟

ولدت الفنانة ليلى طاهر في 13 مارس عام 1942م، واسهما الحقيقي شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي، وهي من أصول تركية، حصلت ليلى على بكالوريوس خدمة اجتماعية، لكنها كانت تحب الفن، الذي طغى على مهنتها.

تزوجت الفنانة ليلى طاهر 6 مرات، كانت أولها وهي في سن الـ 18 من رجل الأعمال محمد الشربيني، وأنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، ثم انفصلت عنه لتتزوج بعده المخرج حسين فوزي، ثم الصحفي نبيل عصمت.

تزوجت الفنانة ليلى طاهر للمرة الرابعة من الفنان يوسف شعبان، وهو الزواج الذي استمر 4 سنوات، ليكون الزوج الخامس هو الموسيقار خالد الأمير، وانفصل عنه بعد 10 سنوات، لتتزوج من خارج الوسط الفني.

بداياتها الفنية

دخلت الفنانة ليلى طاهر، مجال الفن من خلال فيلم «أبو حديد» مع الفنان الراحل فريد شوقي عان 1958م، ليصبح أول أعمالها الفنية، ثم اتجهت إلى التليفزيون، وعملت كمذيعة، مع بداية إرسال التليفزيون المصري عام 1960م، وجمعتها لقاءات كثيرة بالمخرج التليفزيوني روبير صايغ، الذي ساعدها وشجعها حتى أصبحت مذيعة ناجحة لتقدم العديد من البرامج الهامة أبرزها برنامج « مجلة التليفزيون»، الذي استمر فترة طويلة.

اكتشفها رمسيس نجيب وأختار لها اسم بطلة من بطلات روايات احسان عبد القدوس، وسمت نفسها ليلى لحبها وعشقها الشديد للمطربة ليلى مراد.

شاركت ليلى طاهر في العديد من الأفلام منها: « الناصر صلاح الدين، لا تدمرني معك، عفوًا أيها القانون، الاحتياط واجب، المدمن، حكمت المحكمة، عاصفة من الدموع، ليالي ياسمين، تضحك الأقدار، الطاووس، قطة على نار، وزمان ياحب».