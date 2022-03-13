رئيس أرمينيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية ويتولى مهام منصبه

أدى فاهاجن خاتشاتوريان اليوم /الأحد/ اليمين الدستورية لمنصب رئيس أرمينيا.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة للجمعية الوطنية للبرلمان الأرميني، وتولى خاتشاتوريان مهام منصبه الجديد ليكون خامس رئيس لأرمينيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أرمنبريس" في نسختها باللغة الإنجليزية.

وحضر حفل التنصيب عدد من المسؤولين من بينهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والقائم بأعمال الرئيس ألن سيمونيان، والوزراء والسفراء الأجانب وغيرهم.

وتم انتخاب خاتشاتوريان رئيسا لأرمينيا في جلسة البرلمان يوم 3 مارس، وفي جولة الإعادة حصل على دعم 71 نائبا.

واستقال سلف خاتشاتوريان -أرمين سركيسيان- في 23 يناير، وقال إنه يفتقر إلى النفوذ للتأثير على قضايا السياسة الداخلية والخارجية الرئيسية، بعد ذلك رشح الحزب الحاكم خاتشاتوريان لمنصب رئيس الدولة، في وقت سابق كان خاتشاتوريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة، كما شغل منصب عمدة يريفان في الفترة من 1992 إلى عام 1996.