قرارات مرتضى منصور.. وهل هزيمة الأهلي والزمالك هتأثر على المنتخب؟.. فيديو

في مبارتين قويتين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خسر النادي الأهلي أمام نظيره صن داونز مساء أمس، بينما خسر نادي الزمالك أمام الوداد البيضاوي المغربي، مساء يوم الجمعة.

وخسر فريق الأهلي أمام مضيفه صن داونز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سوكر سيتي، بينما خسر فريق الزمالك أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وكان المستشار مرتضي منصور أعلن عن عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي، ومواطنه محمد اوناجم، وطارق حامد، ومحمد أبو جبل، وعمر السعيد، لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

ورصدت عدسة "صدي البلد" آراء جماهير كرة القدم في الشارع المصري، حول خسارة كل من فريق النادي الأهلي والزمالك، ومدي تأثير تلك الخسارة علي منتخب مصر في المباراة القادمة أمام السنغال، ومعرفة رأيهم حول قرارات المستشار مرتضي منصور تجاه لاعيبة نادي الزمالك.

وقال أحمد حسين أن خسارة نادي الزمالك أمام الوداد المغربي، كانت خسارة متوقعة، ولكنه لم يتوقع تلك الخسارة من قبل نادي الأهلي، وتلك الهزيمة للفريقين سوف تؤثر سلبيًا علي مباراة منتخب مصر مع السنغال، في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتابع محمد رجب أن سبب هزيمة نادي الزمالك من الوداد، ترجع الي عدم ثبات الأوضاع في إدارة نادي الزمالك وتغيير المدرب الفني، وعقب أن قرارات المستشار مرتضي منصور تجاه لاعبى نادي الزمالك قرارات صحيحة، ويجب أن تطبق وإعطاء الفرصة الي ناشئي نادي الزمالك.

واشار بدر محمود أن هزيمة النادي الأهلي لم تكن متوقعة، وهي هزيمة غير مقبولة لجماهير نادي الأهلي، وبسبب هزيمة الأهلي والزمالك في المباراتين الماضيتين يتوقع عدم استعداد منتخب مصر بشكل كبير أمام السنغال.

وأكمل إبراهيم سيد أن هزيمة الأهلي والزمالك ليس لها علاقة بمباراة منتخب مصر والسنغال، فيوجد استعدادات قوية للاعبي منتخب مصر تحت إشراف كارلوس كيروش، الذي يحرص علي تأهيل المنتخب لمواجهة السنغال للتأهيل تصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف يونس عبدالله أن أداء لاعيبة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، كان أداء غير مرضي للجماهير، وقرارات المستشار مرتضي منصور يجب ان يتم تنفذيها علي الفور، وإعطاء فرصة لناشئي نادي الزمالك، لتقديم أفضل ما عندهم في المبارايات القادمة.